$!Habitantes de Tepuche y Jesús María se manifiestan ante la CFE tras tres semanas sin electricidad

El síndico de Tepuche, Héctor Zamudio, comentó que es una falta de justicia el solo hecho de no contar con ese servicio tan necesario, y que el corte ha sido tan prolongado que ya han habido consecuencias preocupantes en la integridad de los habitantes.

“Es una injusticia que las comunidades estén sufriendo este tipo de situaciones. Hay niños con diarrea y con síntomas de deshidratación, esto no puede estar pasando por que la verdad es muy necesaria la luz”.

“Son varias las familias las que están con esta situación, más o menos unas 250. La luz es muy necesaria porque ellos sin energía eléctrica no van a tener ni como dormir y vivir en buenas condiciones”, indicó el síndico Zamudio.

Durante ese periodo, las personas se han visto afectadas con las actividades del día a día en el hogar: los refrigeradores no han funcionado para conservar sus alimentos y estos se han deteriorado, las noches han sido complicadas ahora que no cuentan con el funcionamiento de los aires acondicionados para dormir cómodos, y otras personas incluso se han visto delicadas de salud al no contar con la posibilidad de usar máquinas de respiración y otros aparatos electrónicos que los mantenían estables.

María - de nombre ficticio, para mantener el anonimato - refiere que la situación que han enfrentado ha sido muy desesperante, pues varios problemas han surgido a partir de la falta de electricidad.

“Es una situación muy angustiante, los calores son muy fuertes, llegan los moscos y no tenemos agua, porque ocupamos electricidad para el agua, hay personas mayores que ocupan una máquina de oxígeno las 24 horas”.

Algunas familias tienen la fortuna de contar con una planta de electricidad que funciona con gasolina, sin embargo en ocasiones no abaste para llenar el tanque y el esfuerzo económico que le invierten resulta ser excesivo.

“Estamos comprando a 35 pesos el litro de gasolina, imagínese cuántos litros se gastan las 24 horas; y aparte tenemos los recibos de luz muy elevados, hay casas que no están ni cableadas y les llegaron 6 mil pesos de cobro, otros incluso 15 mil. Nos vamos con las personas que tienen planta, nos vamos un rato a que nos pegue el aire del abanico, pero no abastece”.

Comentó que la situación socioeconómica que se vive en sus comunidades es realmente baja, y eso se ve aún más afectado con este tipo de problemas.

“Somos personas de escasos recursos, con batalla compramos la despensa, se nos echan a perder, como vamos a volver a comprar la despensa”.