$!Habitantes de Villa Juárez acuden con recibos de luz e INE a asamblea de Imelda Castro y Fernández Noroña

Decenas de personas acudieron a la asamblea encabezada por Imelda Castro Castro y Gerardo Fernández Noroña en Villa Juárez, llevando consigo recibos de energía eléctrica e identificaciones oficiales, luego de que, según asistentes, fueron invitados con la promesa de registrar casos de altos cobros por parte de la Comisión Federal de Electricidad y buscar una solución.

Durante el evento, varias personas hicieron fila para entregar documentación personal, entre ella su credencial para votar (INE) y recibos de luz, con el objetivo de integrar un padrón de usuarios inconformes por los costos del servicio eléctrico.