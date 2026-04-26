$!Habitantes de Villa Juárez acuden con recibos de luz e INE a asamblea de Imelda Castro y Fernández Noroña

Decenas de personas acudieron a la asamblea encabezada por Imelda Castro Castro y Gerardo Fernández Noroña en Villa Juárez, llevando consigo recibos de energía eléctrica e identificaciones oficiales, luego de que, según asistentes, fueron invitados con la promesa de registrar casos de altos cobros por parte de la Comisión Federal de Electricidad y buscar una solución.
Durante el evento, varias personas hicieron fila para entregar documentación personal, entre ella su credencial para votar (INE) y recibos de luz, con el objetivo de integrar un padrón de usuarios inconformes por los costos del servicio eléctrico.
Asistentes señalaron que acudieron con la expectativa de recibir apoyo para revisar adeudos, tarifas elevadas o consumos que consideran excesivos.
Hasta el momento no se ha informado públicamente cuál será el mecanismo formal de seguimiento a las solicitudes recabadas durante la reunión.
Esto representa una recopilación de datos personales, debido a que documentos como la credencial del INE y los recibos domiciliarios contienen información sensible, como nombre, domicilio y claves de identificación.
Tampoco se detalló si a los asistentes se les entregó folio de registro, aviso de privacidad o explicación sobre el uso que se dará a la información proporcionada.