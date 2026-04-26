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Habitantes de Villa Juárez acuden con recibos de luz e INE a asamblea de Imelda Castro y Fernández Noroña

Según los asistentes, se les prometió registrar los casos de altos cobros que ha hecho la CFE
Belem Angulo |
26/04/2026 12:28
26/04/2026 12:28

Decenas de personas acudieron a la asamblea encabezada por Imelda Castro Castro y Gerardo Fernández Noroña en Villa Juárez, llevando consigo recibos de energía eléctrica e identificaciones oficiales, luego de que, según asistentes, fueron invitados con la promesa de registrar casos de altos cobros por parte de la Comisión Federal de Electricidad y buscar una solución.

Durante el evento, varias personas hicieron fila para entregar documentación personal, entre ella su credencial para votar (INE) y recibos de luz, con el objetivo de integrar un padrón de usuarios inconformes por los costos del servicio eléctrico.

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Asistentes señalaron que acudieron con la expectativa de recibir apoyo para revisar adeudos, tarifas elevadas o consumos que consideran excesivos.

Hasta el momento no se ha informado públicamente cuál será el mecanismo formal de seguimiento a las solicitudes recabadas durante la reunión.

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Esto representa una recopilación de datos personales, debido a que documentos como la credencial del INE y los recibos domiciliarios contienen información sensible, como nombre, domicilio y claves de identificación.

Tampoco se detalló si a los asistentes se les entregó folio de registro, aviso de privacidad o explicación sobre el uso que se dará a la información proporcionada.

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