$!Habitantes de Villa Juárez denuncian abusos de corporaciones de seguridad; golpearon a un trabajador y lo dejaron amarrado en un hospital

La mujer relató que recientemente su hijo de 17 años fue perseguido por elementos de seguridad cuando circulaba en motocicleta durante la noche, al dirigirse a la tienda.

“Tengo 39 años, toda mi vida he vivido aquí. Jamás había pasado algo así. Sí había habido uno que otro agarre, pero todo normal. Ahorita la gente estamos con miedo porque las autoridades, en lugar de cuidar el pueblo, nos están atrasando. Nos corretean a los hijos, los golpean, les hacen lo que les da la gana y eso no es justo”, expresó.

Durante la protesta, una vecina de la sindicatura, quien pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias, aseguró que la situación de inseguridad que vive la comunidad ha cambiado en los últimos años y que ahora el miedo de muchas familias está dirigido hacia las propias autoridades.

Villa Juárez, Navolato._ Habitantes de Villa Juárez se manifestaron para denunciar presuntos abusos cometidos por corporaciones de seguridad, principalmente elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, a quienes señalan de realizar persecuciones, golpizas, allanamientos y actos de intimidación contra la población civil.

“Antes de anoche me corretearon a mi hijo y me lo llevaron hasta la casa. Decían que no se había parado cuando le marcaron el alto. Mi hijo me dijo: ‘¿Cómo me voy a parar si está oscuro y estoy solo?’. Dice que les dio miedo porque cuando los agarran en lugares solos los golpean”, afirmó.

La manifestante aseguró que entre los habitantes existe temor debido a versiones de presuntos abusos durante revisiones y operativos.

“Hay gente que ya sale sin dinero porque dice que cuando los paran les quitan el dinero. Se supone que vienen a hacer un bien, pero ¿dónde está el bien?”, cuestionó.

Además, denunció que elementos de seguridad han intentado ingresar a viviendas bajo el argumento de atender reportes sobre personas armadas.

“Tenemos una casa sola desde hace casi un año y varias veces han querido abrirla. Dicen que tienen reportes de gente armada, pero la casa está vacía. Si las casas están cerradas, tumban puertas para meterse”, señaló.

Los manifestantes también hicieron referencia a un hecho ocurrido el pasado domingo, en el que un trabajador de una empresa minera habría sido perseguido por elementos armados.

Según el testimonio, el joven corrió y se refugió en una vivienda por temor a ser alcanzado, pero posteriormente fue localizado y golpeado por los agentes.

“Lo sacaron y le metieron una buena friega. Como que le reventaron algo interno porque vomitaba mucha sangre. Lo subieron a una patrulla, pero nunca fue presentado en la Fiscalía. Después supimos que lo dejaron amarrado afuera del Seguro Social”, denunció.

La entrevistada afirmó que familiares del afectado intentaron identificar a los responsables, quienes presuntamente pertenecían a la Guardia Nacional.

“Cuando se les preguntó qué había pasado con el muchacho, se deslindaron y dijeron que ellos no habían sido. Pero todos vimos quiénes eran”, sostuvo.

Respecto a los resultados de los operativos implementados en la región, la vecina consideró que no han contribuido a disminuir la violencia.

“Del crimen organizado ya casi no se ve mucho. A quien se le tiene más miedo ahorita es al gobierno. No porque estemos del lado de nadie, sino porque están abusando del cargo que tienen”, manifestó.

La habitante recordó que, al inicio del reforzamiento de la seguridad en la zona, la población recibió con esperanza la llegada de más elementos.

“Al principio sentimos tranquilidad porque llegaron refuerzos. Pensamos que iba a mejorar, pero fue peor. Los que tenemos hijos adolescentes vivimos con miedo de que salgan a la calle. Nos estamos cuidando de unas personas para venir a cuidarnos de otras”, lamentó.

Los manifestantes exigieron que las autoridades investiguen las denuncias y esclarezcan los hechos señalados por los habitantes de Villa Juárez.