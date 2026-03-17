$!Habitantes de Villa Juárez, Navolato, reclaman ante CFE por cobros excesivos de la energía eléctrica

CULIACÁN. _ Vecinos de la licenciatura Villa Benito Juárez, municipio de Navolato, se manifestaron este martes en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad en Culiacán, para denunciar presuntos cobros excesivos del servicio de energía eléctrica.
A través de un documento, que contiene 674 firmas de habitantes inconformes con las cuotas de recientes recibos, pidieron a la dependencia enviar a su personal a la comunidad para medir el consumo de electricidad, y modificar los precios.
“Hay personas que pagaban 200, 300, hasta 500 pesos en los recibos normales, y ahora les llegó de 8 mil, 10 mil, 15 mil, hay recibos de 47 mil, 60 mil. Es preocupante eso porque la mayoría trabaja al diario, trabajan en el campo, perciben el salario mínimo”, señaló Jorge López Hernández, representante de la Asociación de Profesionistas Indígenas del Noroeste.
Indicó que los recibos están fechados desde septiembre de 2025, a pesar de que se han pagado los bimestres con corte en noviembre y enero, por lo que les estarían cobrando por periodos ya cubiertos.
El problema, expuso, no se han presentado de forma aislada, sino que alcanza a la mayoría de las colonias y comunidades de Villa Juárez.
“De 519 pesos a 4 mil 560 que llegaron ahora, ¿pues de dónde lo voy a pagar yo? Yo trabajo en el campo, cortando tomates, pepinos, lo que haya”, comentó Félix Íñiguez, vecino de Villa Juárez.