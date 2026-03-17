$!Habitantes de Villa Juárez, Navolato, reclaman ante CFE por cobros excesivos de la energía eléctrica

CULIACÁN. _ Vecinos de la licenciatura Villa Benito Juárez, municipio de Navolato, se manifestaron este martes en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad en Culiacán, para denunciar presuntos cobros excesivos del servicio de energía eléctrica.

A través de un documento, que contiene 674 firmas de habitantes inconformes con las cuotas de recientes recibos, pidieron a la dependencia enviar a su personal a la comunidad para medir el consumo de electricidad, y modificar los precios.