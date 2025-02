Hablamos de cosas de Morena, genéricas, nada fuera de lo común, dice Rocha Moya sobre visita de hijo de AMLO

La plática durante la visita de Andrés Manuel López Beltrán a Sinaloa fue de cosas de Morena, genéricas, nada fuera de lo común, señaló el Gobernador Rubén Rocha Moya.

Aunque también le informó que de parte del partido hay apoyo para todos los gobernadores que actualmente mandan en los estados del país.

“(Platicamos) Pues cosas, cosas del partido, del movimiento, genéricas, ni siquiera le pregunté que si ha visto al Presidente, hablamos del Presidente, del ex Presidente, (ni siquiera) hablamos de él... no. Le dije: oye ¿lo has ido a ver?”.

“Simplemente platicamos cosas del movimiento en general, de cómo van las cosas y él por supuesto expresó que parte del partido está apoyando a todas y todos los gobernadores que estamos gobernando y enfrentando dificultades”, expresó.

López Beltrán visitó Sinaloa el pasado 15 de febrero como parte de su gira por el país y se reunió en privado con el Gobernador Rocha Moya.

De la reunión se informó porque el propio mandatario emitió un comunicado y fotografías de la reunión en la que ambos muestran una credencial del partido con los datos del Gobernador.

Actualmente López Beltrán es el Coordinador de Afiliaciones de Morena, y pese a que inmediatamente el domingo se realizó una reunión de consejeros de Morena en Culiacán, no estuvo presente.

Sin embargo Rocha Moya destacó el mensaje, igual que el emitido en la reunión de consejo, en la que mostraron respaldo a su gobierno en estos momentos de crisis por la guerra interna del Cártel de Sinaloa que estalló desde el pasado 9 de septiembre de 2024.

“Gobernar es enfrentar dificultades, no es todo color de rosa”, señaló. “Y se requiere, por supuesto, anímicamente contar con los compañeros, pero no era ese el tema, el tema en realidad me platicó cómo están afiliando”.

Supuestamente la charla se centró en cómo ha sido el proceso de afiliación.

“Se necesita ver, comprobar dónde están realmente, ¿están incorporando de manera proporcional los diferentes sectores de la sociedad?, no solamente se ha ido a la periferia, que hace falta; hace falta examinar bien quiénes están dispuestos a participar desde Morena en el movimiento político de este país, en la transformación de este país y no echar las campanas al vuelo y decir, no, ya tenemos tantos, ya con estos tenemos”, expresó.

“Por ejemplo darle un análisis a los afiliados, de eso platicamos. Nada que te pueda decir, esas cosas se platicaron nada más, nada fuera de lo común”.