Habrá ‘Aquafest’ en plaza Cuatro Ríos, en Culiacán, con albercas y actividades para niñas y niños este domingo

Albercas, juegos acuáticos, talleres y un espectáculo infantil formarán parte del Aquafest, una actividad de verano gratuita que Plaza Cuatro Ríos y el Instituto Municipal de la Juventud realizarán este domingo 23 de agosto.

El evento está dirigido a niñas y niños de entre 5 y 13 años y se realizará de las 15:00 a las 19:00 horas, en el área ubicada bajando las escaleras de Plaza Cuatro Ríos, en el Parque Las Riberas.

De acuerdo con Lourdes Riestra, gerente de marketing de Cuatro Ríos, instalarán 12 albercas inflables grandes, tres brincolines, una esfera acuática, todo esto con capacidad para alrededor de 500 infantes.

Además, indicó, habrá una zona de picnic para que madres y padres puedan permanecer durante el evento.

“Este evento es totalmente gratuito. Los esperamos este domingo 23 de agosto a partir de las 3 de la tarde”, informó Lourdes Riestra.

Al finalizar las actividades acuáticas ofrecerán un espectáculo infantil alusivo a los personajes animados, Los Minions.

Como parte de la actividad, el Instituto Municipal de la Juventud instalará un bazar juvenil, en el que jóvenes de entre 12 y 29 años podrán ofrecer sus productos o servicios.

“Si tienes de 12 a 29 años, si tienes un emprendimiento, la invitación es totalmente gratis”, señaló Beatriz Adriana Cárdenas Belmar, directora del Instituto Municipal de la Juventud en Culiacán.

Explicó que el registro para participar en el bazar continúa abierto y los espacios serán gratuitos, aunque estarán sujetos a disponibilidad y a las restricciones establecidas.

Señaló que este tipo de colaboraciones buscan ampliar los espacios para que las juventudes puedan convivir, desarrollar actividades y promover sus emprendimientos.

“Queremos que en espacios donde los jóvenes tengan la oportunidad de tener voz, de tener actividades, recreación y sana convivencia”, expresó Cárdenas Belmar.