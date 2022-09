Habrá Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón en Mazatlán

El Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya anunció que se realizan gestiones para la instalación de un Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón en el municipio de Mazatlán.

“Hemos postulado y me voy a atrever a decirlo, a ver si no me la quitan, vamos a tener el CRIT del Teletón en Mazatlán. Me ha ayudado el Presidente Andrés Manuel y me ha ayudado la Fundación Teletón, ya están hablando conmigo, ya estamos preparándonos, pero claro, se postula y en noviembre resuelven, sí, pero yo tengo una mayor garantía de que lo tenemos y ahí también se atiende el autismo, ahí también se va a atender el autismo, vamos a ampliar”, declaró el Gobernador.

“Es muy probable que sea un poquito regional, que venga la gente de Nayarit, que baje la gente de Durango que ya se hicieron mazatlecos, que vayan de aquí del estado y vamos a seguir teniendo la atención directa, pero este va a ser un esfuerzo, si es cierto, lo hace Teletón, pero es un esfuerzo que se hace como Gobierno”.

Este anuncio se realizó en el marco del Simposium de Neurología Pediátrica Autismo y otros trastornos del neurodesarrollo, organizado por el Sistema DIF Sinaloa que preside Eneyda Rocha Ruiz, donde además estuvo acompañado por Jesús Madueña Molina, Rector de la UAS y Jorge Santiago Guevara Torres, Presidente del Colegio de Pediatras de Culiacán.

Por su parte, el Rector Jesús Madueña Molina, enfatizó la importancia de hacer sinergia, uniendo esfuerzos institucionales para atender de la manera más adecuada los trastornos del neurodesarrollo.

“Definitivamente los primeros años de vida marcan el estado de salud que tendrá una persona en el futuro, incluyendo su desarrollo integral y en su integración al seno familiar y a la sociedad misma. Es por ello que la pediatría y las diversas subespecialidades que de ella se derivan, son de gran importancia para nuestro sistema de salud y para las instituciones formadoras en el área médica. Hoy más que nunca y a partir de un enfoque eminentemente humanista, el Gobierno del Estado, las instituciones educativas y de salud, así como los profesionales de la pediatría, nos unimos para reflexionar en torno a la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación e investigación, en cuanto a la neurología del autismo y otros trastornos del neurodesarrollo”, expresó el Rector.

En este importante evento destacó la presencia de Alejandra Miranda Félix, Directora General del Sistema DIF Sinaloa, Esthela Robledo Conde, Directora del Centro de Autismo de Sinaloa y Sofía Angulo de Madueña, Directora de Bienestar Universitario de la UAS.