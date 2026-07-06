Habrá cierre parcial de un mes en el Bulevar Pedro Infante, en Culiacán, por obras; después habrá cierre total: Secretaría de Obras

El Bulevar Pedro Infante en Culiacán tendrá un cierre parcial durante un mes y posteriormente un cierre total, a partir de la noche de este lunes, como parte de los trabajos de construcción del nuevo puente vehicular que se edifica a un costado del Congreso del Estado, informó el Secretario de Obras Públicas de Sinaloa, Raúl Montero Zamudio.

Explicó que la medida forma parte del avance de la obra del nuevo puente que se construye en la zona del malecón Río Culiacán, como parte de la conexión vial del proyecto en desarrollo.

Explicó que el cierre parcial consistirá en que únicamente se mantendrá abierta la circulación en un sólo sentido, con la habilitación de dos carriles en dirección de oriente a poniente, mientras que el sentido contrario será cerrado.

“La gente que vaya del Puente Negro hacia la USE, digamos, va a quedar abierto por cuatro semanas, solamente de ida. El regreso sí lo tenemos que cerrar, pero, al menos, es una parte que a la ciudadanía lo va a poder utilizar dos carriles, pero en la noche vamos a hacer esos trabajos para dejar habilitado esos dos carriles”, informó.

Posteriormente, detalló, al concluir este periodo de circulación parcial, se prevé el cierre total del bulevar en el tramo intervenido.

En esta etapa, se cerrarán ambos sentidos de circulación en la zona de obra, con el objetivo de continuar los trabajos estructurales del nuevo puente.

Señaló que a partir de la noche de este lunes contarán con señalización y apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito municipal durante las distintas etapas del cierre.

“Todo el día de hoy va a estar abierto, en la noche se va a cerrar un momento en lo que hacemos los trabajos de transición y va a quedar perfectamente bien señalizado”.