Habrá despidos en la UAS para asegurar jubilaciones

La reingeniería financiera de la Universidad Autónoma de Sinaloa implica el despido de personal que no es indispensable para la casa de estudios, de acuerdo con el Secretario Académico Sergio Mario Arredondo Salas.

En Noticiero Noroeste, el funcionario universitario detalló que buscan hacer una revisión a la nómina, para terminar con contratos y cambiar de áreas a docentes y administrativos.

“Por muchos años, desafortunadamente la Universidad hizo muy poco por establecer un sistema de jubilaciones y hoy tenemos un escenario que se está complicando para cubrir en futuro y presente la jubilación... por un matiz político”, reconoció.

Arredondo Salas explicó que son muchas las unidades académicas que hay en la entidad, que algunas por su perfil tienen poca demanda estudiantil, por lo que quieren fusionar y reorganizar la oferta educativa.

Noroeste expuso que en 10 años, de 2014 a 2024, la nómina de la casa de estudios aumentó en un 82 por ciento, pese a que la matrícula aumentó apenas en un 19 por ciento.

Según los propios estados financieros de la UAS, en 2014 la nómina universitaria ascendió a 4 mil 746 millones 623 mil 839 pesos gastados, y para 2024 creció a 8 mil 200 millones 061 mil 328 pesos.

Uno de los puntos más controversiales de la reingeniería y que ha sido motivo de protestas es la creación de un fideicomiso al cual estén dando aportaciones trabajadores jubilados y activos.

Sobre ello, señaló que los jubilados harían una aportación mensual del 20 por ciento de su salario; aquellos que no entran en la Ley del IMSS de 1997, harán aportaciones que iniciarán con el 5 por ciento y terminarán con el 20 por ciento; al igual que los que entraron en 2016, para que puedan tener jubilación, a la cual hoy en día no pueden acceder.

La determinación para cambiar las finanzas de la institución proviene de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México, que ante la falta de presupuesto, pidió a instituciones como la Universidad de Guadalajara recortar gastos, de acuerdo con el Secretario Académico.

El próximo 10 de octubre la Comisión de Elecciones y Consultas de la UAS hará una consulta para que trabajadores activos y jubilados decidan sobre la propuesta de reingeniería financiera.