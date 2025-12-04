Habrá filtros de seguridad en accesos de la Verbena de Culiacán

Para garantizar la tranquilidad de las familias, en los accesos de la Verbena Popular habrá filtros de seguridad, informó Cirilo Celis Acuña, director de DIF Culiacán.

En Noticiero Noroeste, el funcionario municipal habló sobre la coordinación que hay con autoridades federales como la Guardia Nacional, Ejército, Policía Estatal y Policía Municipal, además de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Bomberos de Culiacán y Cruz Roja.

“Confiamos que como el año pasado tengamos una Verbena que sea un espacio de sana convivencia, que la gente lo disfrute y preservemos esta hermosa tradición”, expresó.

A pregunta expresa sobre la edición del 2024, recordó que hubo una asistencia de alrededor de 100 mil personas, que en comparación con otros años tuvo una reducción del 30 por ciento de afluencia, por lo que en esta nueva edición estarán ofreciendo promociones.

Indicó que habrá programaciones culturales, dinámicas con juguetes para las infancias y demás cosas que serán anunciadas a través de las redes sociales del DIF Culiacán.

La Verbena Popular de Culiacán será inaugurada este viernes 5 de diciembre, habrá acceso para la población a partir de las 16:00 horas; continuará en operaciones hasta el próximo 4 de enero de 2026.

Celis Acuña comentó que el costo de entrada será de 20 pesos por persona, el estacionamiento en 30 pesos y los sanitarios en cinco pesos.

Entre las adecuaciones de la nueva edición, habrá una taquilla azul, que funcionará como ventanilla preferente para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas.

Asimismo, estarán instalados locales de artesanías, juguetes, ropa, snacks, restaurantes, juegos mecánicos y la Villa Navideña, donde las familias podrán tomarse fotografías.

“Tienen un objetivo muy importante, pues la derrama económica, a nosotros como institución nos sirve muchísimo para fortalecer todos los programas sociales que tenemos, que van atención para adultos mayores o personas con discapacidad”.