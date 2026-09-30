Habrá intento de injerencia extranjera en elecciones advierte representación de Morena en Sinaloa

Habrá intento de injerencia extranjera en el proceso electoral del próximo año, pero el futuro de México les corresponde a mexicanos, advirtió Rubén Burgos Mejía, representante de Morena en el Consejo Local del INE en Sinaloa.

La afirmación fue señalada por Brugos Mejía este miércoles durante su participación en la instalación del Consejo Local, órgano electoral encargado de organizar la elección de las siete diputaciones federales que corresponden a Sinaloa que se llevará a cabo el próximo 6 de junio de 2027.

“Reafirmamos nuestra defensa de la soberanía nacional; en este proceso electoral habrá, sin duda, intento de injerencia extranjera. De hecho, ya los hay, pero el futuro de México corresponde a mexicanas y mexicanos”, apuntó.

Sostuvo que el partido revisará el desarrollo del proceso y señalará cualquier irregularidad por las vías legales.

“Morena asume también responsabilidades, revisaremos los asuntos con seriedad, presentaremos propuestas y señalaremos cualquier irregularidad por las vías legales correspondientes. Nuestra representación mantendrá una vigilancia constante durante el proceso”, dijo.

También pidió que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos sin presiones y que existan condiciones de igualdad para la participación de mujeres, comunidades originarias y personas con discapacidad.

“Cada persona debe ejercer sus derechos sin presiones de violencia. Las mujeres deben de participar en condiciones de igualdad, las comunidades originarias y las personas discapacitadas deben contar con condiciones efectivas de acceso”, expresó.

Burgos Mejía respaldó al INE para conducir la elección conforme a la ley y dijo que Morena respetará las reglas del proceso.

“Expresamos nuestro voto de confianza en que el Instituto Nacional Electoral conducirá esta elección conforme a la ley y protegerá la decisión expresada en las urnas”, señaló.