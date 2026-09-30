Habrá jornada de descacharrización en El Mirador, en Culiacán este fin de semana

El Ayuntamiento de Culiacán realizará este viernes 2 y sábado 3 de octubre una jornada de descacharrización en la colonia El Mirador.

Por ello, invitó a vecinos del sector a sacar de sus hogares aquellos objetos que ya no utilizan y que puedan convertirse en puntos de acumulación de agua.

La actividad será coordinada por la Dirección de Salud Municipal y la Dirección de Limpia, Recolección, Tratamiento y Disposición Final de Residuos, quienes recorrerán las calles del sector para recoger cacharros y mantener los espacios libres de objetos que puedan favorecer la reproducción del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya.

Entre los artículos que podrán sacar se encuentran llantas, envases de plástico y vidrio, vasijas, baldes, botes de todo tipo, enseres domésticos, colchones y otros objetos en desuso que puedan acumular agua.

Para facilitar la recolección, se invita a las familias de El Mirador a preparar sus cacharros y colocarlos afuera de sus viviendas un día antes del recorrido, de manera que estén listos cuando pasen las unidades.