Habrá lluvias durante toda la semana en Sinaloa, advierte Protección Civil

Las lluvias continuarán durante toda esta semana en Sinaloa, advirtió el Instituto Estatal de Protección Civil.

El director de la dependencia, Roy Navarrete Cuevas señaló que las precipitaciones se presentarán principalmente en zonas de montaña.

En ese sentido, llamó a la población a extremar precauciones ante posibles inundaciones o deslaves.

“Las lluvias continuarán toda esta semana, sobre todo en zona de montaña. Hay que estar muy atento para la saturación de suelo, cualquier movimiento de masa y también que no nos pongamos al momento de estar cruzando alguna calle anegada o un río o un canal”, advirtió.

Explicó que entre los municipios que históricamente presentan mayor propensión a inundaciones son Culiacán, Mazatlán, Navolato y Ahome, además de algunas comunidades de Guasave.

Navarrete Cuevas aseguró que Protección Civil mantendrá vigilancia a través del número de emergencias 911, sus protocolos de atención y refugios temporales.

“Nosotros ya tenemos uno el personal, los protocolos de seguridad, estamos los refugios temporales instalados y sobre todo vamos a estar actualizados con la parte meteorológica del Instituto”, apuntó.

Detalló que actualmente existe una mayor presencia de humedad en el Pacífico mexicano y que el monzón mexicano continúa trasladándose hacia Sinaloa, donde interactúa con un canal de baja presión que permanece sobre la Sierra Madre Occidental.

“El monzón mexicano se ha estado empujando su humedad aquí al estado y nos ha dejado lluvia con esa interacción con este canal de baja presión que persiste aquí en la Sierra Madre Occidental”, señaló.

Agregó que también se mantiene bajo vigilancia una zona en el Pacífico que, en caso de desarrollarse, podría representar alguna afectación para Sinaloa.

“Hay una zona de vigilancia que nosotros analizamos que de formarse pudiera afectar al Estado”, indicó.

Por ello, llamó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y consultar las actualizaciones meteorológicas antes de tomar decisiones durante los próximos días.

“No podemos tomar decisiones sin información, sin estar siempre informada por las fuentes oficiales”, enfatizó.