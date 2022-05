Habrá más espacios dentro de la UAS para quienes no se preinscribieron ni presentaron Ceneval, anuncia Rector

Tras la aplicación del examen Ceneval el pasado 21 de mayo en la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Rector Jesús Madueña Molina anunció que próximamente habrá una segunda reapertura de espacios para los estudiantes que deseen ingresar al nivel superior dentro de la institución.

Además, informó que alrededor del 10 por ciento de los alumnos que obtuvieron una ficha y realizaron el proceso de preinscripción en la universidad no se presentaron a realizar el examen Ceneval.

Mientras que estudiantes que no concluyeron el proceso de preinscripción en línea o la entrega de documentación en las unidades académicas se presentaron a realizar el examen y no pudieron, ya que son únicos y están contados para quienes terminaron el proceso de preinscripción.

“Pasó lo que siempre pasa, que hay alumnos que no terminan el proceso y van a hacer su examen y claro que no tienen examen, nosotros fuimos muy reiterativos a hacerles el llamado a que concluyeran procesos y hubo gente que no lo hizo y que se presentó”, comentó Madueña Molina.

“De todos los que estaban registrados, alrededor del 10 por ciento no se presentó, es decir, de los 23 mil y fracción, alrededor del 10 por ciento no acudió a hacer su examen, motivos no sé”, sostuvo.

Por lo anterior es que hay espacios disponibles para estudiantes de licenciatura de nuevo ingreso en el ciclo escolar 2022-2023, y ya la comisión de admisión está evaluando los espacios que se pueden ofertar nuevamente.

La prioridad es garantizar un espacio a los estudiantes que cuentan con una ficha y registro de preinscripción, sin embargo los espacios disponibles serán ofertados al público en general después de que se determine el número de estos.

“Ya está trabajando el área de la comisión de admisión para que en base a la gente que presentó el examen y a la gente que tiene ficha que no presentó el examen, ver cuál es la máxima capacidad que tienen”, explicó el Rector de la UAS.

“La idea es que entren en primera instancia todos los que tengan ficha, pero se nos han acercado padres de jóvenes que no pudieron tener una ficha, entonces vamos a valorar en base a lo que determine la comisión si podemos ampliar un poco más esto (los espacios para estudiantes) como lo hicimos el año pasado”, sostuvo.