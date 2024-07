CULIACÁN._ Incluso si las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa no cooperan, habrá una reforma a la Ley Orgánica de la institución, advirtió el Diputado Adolfo Beltrán Corrales, presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado.

El Legislador lamentó que, aunque ya pasó más de una semana desde que el Congreso invitó a los funcionarios universitarios para sostener una mesa de diálogo y trabajo conjunto, estos no han respondido ni muestran interés alguno en avanzar.

Esta invitación gira en torno a la necesidad de que, previo a reformar una Ley Orgánica de universidad, deba consultarse directamente con la comunidad universitaria, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley General de Educación Superior federal.

“No tienen interés, pero nosotros vamos a seguir el proceso legislativo, y vamos a buscar las herramientas y mecanismos a efecto de llevar a cabo la consulta, apegada a la Ley”, dijo Beltrán Corrales.

“El hecho de que las autoridades, en este momento, de la UAS, no nos permitan, o no tengan interés o traigan conflicto en permitirnos a las y los diputados poder interactuar con ellos, eso no quiere decir que no va a haber reforma a la Ley Orgánica”, aseveró.

El 2 de julio, el Poder Legislativo de Sinaloa comenzó el proceso de lectura a 36 iniciativas de reforma a la Ley Orgánica de la UAS. Ya el día 3, todas las iniciativas fueron enviadas a la comisión mencionada.

Una vez ahí, las y los integrantes deberán emitir un dictamen aprobatorio o de negación. En caso de ser aprobatorio, ese dictamen debe ser consultado por los miembros de la universidad, para que realicen las observaciones, adecuaciones u opiniones acerca de su contenido.

En caso de superar esas etapas, el Congreso de Sinaloa pondrá a discusión la promulgación de una reforma a la Ley Orgánica de la UAS.