Habrá segunda marcha por la paz en Culiacán a dos años de la crisis de violencia en Sinaloa

Ciudadanos, Sociedad Civil e iniciativa privada realizarán una segunda marcha por la paz, en Culiacán, con motivo de los dos años de la crisis de seguridad en Sinaloa.

Martha Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex Sinaloa, y una de las impulsoras de la manifestación, confirmó que la marcha se realizará el próximo domingo 13 de septiembre a partir de las 8:00 horas, cuyo punto de partida aún lo están definiendo.

Aseguró que esta nueva movilización pretende medir cuánto ha crecido el cansancio de la población ante una violencia que, aunque ha tenido cambios en su intensidad y zonas de mayor impacto, continúa afectando a Sinaloa.

“El termómetro va a ser la marcha. La marcha que por cierto ya los vamos vamos a convocar para el 13 de septiembre va a ser el domingo 13, va a ser como el termómetro para ver el hartazgo de los ciudadanos”, afirmó.

La empresaria señaló que el objetivo será exigir paz y reclamar por los derechos que han sido afectados durante los últimos dos años.

“Por la paz, por exigir nuestros derechos que han sido violentados desde hace dos años”, dijo.

La movilización sería un símil a la realizada el 7 de septiembre de 2025, cuando miles de personas recorrieron las calles de Culiacán desde La Lomita hasta Catedral para exigir el alto a la violencia.

La convocatoria reunió a más de 36 organizaciones y fue planteada como un movimiento ciudadano y apartidista.

Aquella marcha se realizó a unos días de cumplirse un año del inicio de los enfrentamientos entre facciones del crimen organizado, el 9 de septiembre de 2024 que habría dejado decenas de asesinatos, desapariciones y robo de vehículos derivados de la crisis de seguridad.

Reyes Zazueta adelantó que buscarán que la movilización tenga nuevamente un carácter ciudadano y que se sumen distintas asociaciones.

También lanzó una invitación a los aspirantes de Morena que actualmente realizan actividades relacionadas con la defensa de su partido.

“Invitamos a esos defensores de los votos que aparezcan en la marcha. Los invitamos a que aparezca para que nos digan a qué se comprometen con nosotros. A los aspirantes a la coordinación. Que vayan también ellos.”

La presidenta de Coparmex insistió en que la marcha no busca ser propiedad de un partido político, sino reunir a ciudadanos y organizaciones con una exigencia común.

“Van a ver que el flyer que tenemos va a aparecer apropiándose muchas asociaciones y porque lo queremos hacer netamente ciudadano”.

La primera movilización de septiembre de 2025 tuvo una participación multitudinaria. Distintas estimaciones situaron la asistencia entre decenas de miles de personas, quienes caminaron vestidas de blanco y con pancartas que exigían paz, justicia y el regreso de la tranquilidad a las calles.

Para la nueva convocatoria, los organizadores buscan repetir ese carácter ciudadano y convertir nuevamente las calles de Culiacán en un espacio de protesta frente a la inseguridad que ha marcado al estado desde septiembre de 2024.