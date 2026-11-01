$!Hace 50 años perdieron a cuatro hijos y cada 1 de noviembre vuelven a visitarlos

CULIACÁN._ Hace aproximadamente 50 años, César Monárrez y su esposa enfrentaron la pérdida de cuatro de sus hijos, quienes fallecieron a causa de complicaciones relacionadas con su nacimiento prematuro.

Tres eran niños y una era niña. Algunos nacieron a los 5, 6 y 7 meses de gestación. El primero de ellos, recordó César, nació en buenas condiciones, pero falleció posteriormente por problemas respiratorios.

La pareja era joven cuando comenzó a formar su familia. Su esposa tenía alrededor de 14 años cuando quedó embarazada por primera vez, y las complicaciones que enfrentaron durante esos primeros embarazos marcaron sus vidas.

Después de las pérdidas, buscaron atención médica especializada. Con tratamientos y procedimientos para evitar nuevos nacimientos prematuros, lograron tener otros hijos que nacieron en mejores condiciones de salud.

Sin embargo, la memoria de los cuatro bebés permanece entre la familia.