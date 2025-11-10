$!Hace ajustes Elota y reasigna recursos para instalar de alumbrado público

LA CRUZ._ En sesión del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Elota, se aprobó la segunda modificación a la matriz de inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, y reorientaron recursos para obras que consideran prioritarias.

Entre los ajustes aprobados destaca la reasignación de 643 mil 760 pesos para dos proyectos de rehabilitación de alumbrado público tipo LED, en la colonia Víctor Manuel Quintero con una inversión de 266 mil 496 pesos, y en la colonia Margarita con un monto de 377 mil 264 pesos, en la ciudad de La Cruz.

“Me siento bien feliz, porque este próximo año vamos a poder llegar a más personas, a más comunidades en obra pública, agradezco profundamente el compromiso de los directores, de los regidores, todos los funcionarios públicos que portamos nuestro granito de arena. Los que forman parte de este comité muchísimas gracias porque siempre hemos tomado las mejores decisiones por el bienestar de las y los elotenses”, dijo el presidente municipal de Elota, Richard Millán Vázquez.