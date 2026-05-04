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Gobierno

Hace Gobernadora Yeraldine Bonilla primeros cambios de funcionarios de gabinete

Pablo Francisco Bedoya se encargará del Despacho de la Secretaría General de Gobierno y José Ismael Inzunza Sosa ocupará la Jefatura de la Oficina de la Gobernadora
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
04/05/2026 15:58
04/05/2026 15:58

La Gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde realizó los primeros cambios de su gabinete, al designar a nuevos funcionarios en la Secretaría General de Gobierno y la Oficina de la Gobernadora.

Los funcionarios son Pablo Francisco Bedoya Bañuelos, quien fue designado como encargado del Despacho de la Secretaría General de Gobierno, y José Ismael Inzunza Sosa, quien se desempeñará como titular de la Jefatura de la Oficina de la Gobernadora.

A ambos se les tomó la protesta de ley.

Bedoya Bañuelos era el titular de oficina en mención, en tanto que Inzunza Sosa era director de Gobernabilidad Democrática.

Bonilla Velarde los exhortó a continuar desarrollando las tareas en ambas dependencias, priorizando el sentido social que ha caracterizado la administración estatal en beneficio de la ciudadanía sinaloense.

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