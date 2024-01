CULIACÁN._ Autoridades universitarias publicaron en las redes oficiales de la Universidad Autónoma de Occidente un video editado de la toma de protesta del nuevo Rector, presuntamente realizado en Culiacán, la mañana del 5 de enero.

Estudiantes que aparecieron participando en el video confirmaron a Noroeste que no estuvieron presentes en el acto de toma de protesta, ni en la ciudad esta mañana; ni siquiera fueron invitados.

“No, para nada, yo ni sabia que se iba a realizar una conferencia o, la verdad no sé qué es lo que se está llevando a cabo en el video, pero no supe que se iban a reunir, nunca se me comentó nada”, dijo Andrea Gastélum Barraza, la intérprete del himno nacional que aparece en la filmación.