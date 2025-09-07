$!Hace un año que nuestro Culiacán desapareció; nos lo quitaron y lo mataron

CULIACÁN._ El domingo vi a más de 20 mil personas caminar por la Obregón. Todas vestían de blanco y la mayoría cargaba una fotografía enmarcada con la palabra “desaparecido”. Parecía pesar demasiado, porque sus rostros eran de sufrimiento y frustración. Otros llevaban a sus hijos con ellos, a modo de enseñanza: una temprana muestra de que la vida es dura. Los gritos de esos caminantes se confundían con los llantos de un grupo de madres que iba al frente. Rezaban en susurros y pedían al cielo por el regreso de sus hijos; un dolor abrasador que obligaba a los testigos a bajar la mirada, como si fuera imposible comprender tal sufrimiento.









Los minutos pasaban y la gente no dejaba de caminar y gritar. Pedían un alto al fuego, pedían paz y tranquilidad. Me cuestioné por qué había necesidad de salir a las calles a pedir algo que, por derecho, todos deberíamos tener. Entonces vi unas efigies sobresaliendo con rostros conocidos: políticos caricaturizados y señalados por no hacer lo mínimo para lo que fueron electos. En ese grupo también reconocí rostros familiares de víctimas: una madre que conocí llorando junto al ataúd de su hija asesinada en un retén militar; un padre reducido a la amargura, a quien alguna vez vi manchado de sangre cargando a su hija muerta al hospital, alcanzada por una bala perdida.







