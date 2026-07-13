Hacienda adelanta más de $400 millones a la UAS para garantizar pagos de julio

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgará a la Universidad Autónoma de Sinaloa un adelanto de poco más de 400 millones de pesos para garantizar el pago de la prima vacacional y las quincenas correspondientes a julio, informó el Rector Jesús Madueña Molina.

Explicó que el acuerdo fue alcanzado durante las reuniones sostenidas con autoridades federales, mientras Hacienda revisa el apoyo extraordinario que requerirá la institución para concluir el ejercicio fiscal.

“Logramos en la última reunión un acuerdo con la Secretaría de Hacienda para un adelanto de recursos. Esta semana llega un adelanto que nos va a permitir sacar la prima vacacional de este mes, así como las quincenas de este mes”, dijo.

Precisó que la Universidad espera recibir los recursos a más tardar el miércoles, con lo que se garantizaría el pago de la nómina del 15 de julio y de la prima vacacional para los trabajadores universitarios.

Madueña Molina detalló que el adelanto supera los 400 millones de pesos y corresponde a recursos que originalmente estaban programados para noviembre, con el objetivo de dar margen a la Secretaría de Hacienda para definir el mecanismo de apoyo que permita a la UAS solventar sus compromisos financieros durante el resto del año.

Aseguró que existe disposición tanto de la Secretaría de Educación Pública como de Hacienda para atender la situación financiera de la Universidad y reconoció también el acompañamiento del Gobierno de Sinaloa en las gestiones realizadas ante la Federación.

Con este adelanto, señaló, los trabajadores universitarios podrán recibir oportunamente sus prestaciones y salarios antes del periodo vacacional, mientras continúan las negociaciones para asegurar la suficiencia presupuestal de la institución durante el cierre de 2026.