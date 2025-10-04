$!‘Hagamos paz desde la cultura’: arranca el Festival Cultural Sinaloa 2025

CULIACÁN._ Con un llamado a utilizar la cultura como una herramienta para la reconstrucción del tejido social, inició este 4 de octubre el Festival Cultural Sinaloa 2025. El director del Instituto Sinaloense de Cultura, Juan Salvador Avilés Ochoa, destacó el papel que juegan las diferentes expresiones del arte para fortalecer la vida en comunidad. “No se trata solo de un festival, es nuestra manera de existir, es nuestra de expresar que el tejido social se puede ejercer a través de la música, el teatro, la palabra, y que las artes son tan esenciales como labrar la tierra”, manifestó. “Sean ustedes parte de él, es suyo, hagamos paz desde el cimiento más sólido y desde el sentimiento más noble del ser humano: la cultura”.





Durante la apertura de esta nueva edición, Avilés Ochoa explicó que contará con una agenda hasta el 27 de octubre que incluye más de 300 actividades en los 20 municipios de Sinaloa. El programa contempla desde talleres, conciertos y presentaciones de artistas locales, nacionales, colectivos y promotores culturales. “Puede contribuir a recuperar los espacios públicos, puede comunicar. Porque Sinaloa tiene más que miedo, tiene talento en sus jóvenes, tiene dignidad, historia y esperanza”, dijo el director del Isic. “Queremos que este mensaje provoque un eco, a través de la cultura y las artes también se encuentran historias de resistencia, capaces de transformar a los seres humanos”.









Como parte de la apertura del festival, se llevó a cabo la presentación del libro “Difocur Isic, 50 años”, en el que se exponen relatos y anécdotas de personajes que han ilustrado y abonado al desarrollo y promoción de la cultura en estas cinco décadas. La periodista cultural e historiadora, Azucena Manjarrez Bastidas, abundó en la relevancia de recordar y dejar plasmadas todas aquellas vivencias que reflejan lo que significa la cultura para la vida de las personas. “En este libro hay 20 voces: 10 mujeres y 10 hombres que nos llevan de la mano por lo que ha sido durante cinco décadas una construcción, porque la cultura en Sinaloa no se hizo sola ni desde ayer”. “No habla desde el lugar de la institución, sino de la vida, desde lo vivido, desde cómo el Isic, antes Dificur, ha sido parte de la vida de cada uno de ellos”, comentó.

Definió la obra como un ejercicio de memoria personal, en el que se difunde y palpa el impacto que ha tenido el instituto para quienes han formado parte o han colaborado con él. “No son textos académicos ni informes históricos, son pequeñas cápsulas del tiempo que permiten asomarnos a lo que fuimos y a lo que vivimos”, apuntó Manjarrez Bastidas.