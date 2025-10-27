Hará Ayuntamiento de Culiacán Cabildo abierto en sindicatura de San Lorenzo

CULIACÁN._ La sindicatura de San Lorenzo será la próxima sede del Cabildo Abierto que organiza el Ayuntamiento de Culiacán.

La sede fue definida luego de que el pleno municipal aprobara el acuerdo por unanimidad durante sesión extraordinaria celebrada este lunes.

La fecha y hora aún están por definirse.

El Cabildo Abierto es una sesión pública en la que los ciudadanos pueden participar directamente para plantear propuestas, expresar inquietudes o presentar problemáticas ante el presidente municipal, regidores y síndico procurador.

En lo que va del año, el Gobierno municipal ha realizado cuatro sesiones de este tipo: la primera el 28 de febrero en el patio del Ayuntamiento; la segunda el 30 de abril en la sindicatura de Aguaruto; la tercera el 27 de junio en Emiliano Zapata; y la más reciente el 29 de agosto en El Salado.