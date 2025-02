Harán censo a población indígena que habita en la zona serrana de Culiacán

Autoridades estatales y municipales iniciarán un censo de la población indígena procedente de otros estados que reside en la zona serrana de Culiacán.

La Secretaria de Bienestar Municipal, Aline Guerra García, precisó que los grupos originarios proceden de los estados del centro del País, y están dispersados por diversas partes de Culiacán.

El Municipio, añadió, tendría una primera reunión con la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable por medio de la Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas de Sinaloa a fin de detallar las necesidades de estos grupos.

“Vamos a hacer las primeras reuniones para empezar a generar un censo. No lo que dicen ya las plataformas, sino un censo real. Ya se tiene información también aquí en el Ayuntamiento de Culiacán sobre algunos grupos, sí existen pero necesitamos hacer el monitoreo, o prácticamente marcaje personal”, dijo.

La funcionaria mencionó que al ser considerados grupos vulnerables deben realizar una intervención de apoyos y pese a que propiamente arribaron al municipio, éste debe encargarse de atenderlos.

“No es fácil, es un trabajo de planeación, igual con los desplazados se necesita analizar porque al no ser de aquí siempre dicen ‘pero no son de aquí, no los podemos ayudar’, pues no, tenemos como objetivo que son los grupos más vulnerables”, apuntó.

“Dicen ‘no son de aquí’, no, pero aquí están y por ende nos tenemos que hacer responsables”, señaló.