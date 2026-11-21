Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, confirmó la detención de Fausto Isidro N, alias “El Chapo Isidro”, durante un operativo realizado en Guasave, Sinaloa.

A través de una publicación en su cuenta de X, el funcionario federal identificó al detenido como jefe de la organización delictiva de los Beltrán Leyva y reconoció la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en la operación.

En el mismo despliegue fueron detenidos Germán N, alias “Serafín”, a quien señaló como segundo al mando de la organización, y José N, identificado como presunto operador financiero del grupo.