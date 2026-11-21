Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, confirmó la detención de Fausto Isidro N, alias “El Chapo Isidro”, durante un operativo realizado en Guasave, Sinaloa.
A través de una publicación en su cuenta de X, el funcionario federal identificó al detenido como jefe de la organización delictiva de los Beltrán Leyva y reconoció la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en la operación.
En el mismo despliegue fueron detenidos Germán N, alias “Serafín”, a quien señaló como segundo al mando de la organización, y José N, identificado como presunto operador financiero del grupo.
Nuestro reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional (@Defensamx1) y a las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) por su valor y profesionalismo en la operación que permitió detener en Guasave, Sinaloa, a Fausto Isidro N, alias «Chapo Isidro», identificado como jefe de la organización delictiva de los Beltrán Leyva.En la misma operación fueron detenidos Germán N, alias «Serafín», señalado como segundo al mando, y José N, presunto operador financiero del grupo.Estas detenciones son un paso importante para la pacificación de Sinaloa. Las instituciones del Gabinete de Seguridad seguimos desplegadas en el estado para proteger a la población.— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch)
November 21, 2026
Nuestro reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional (@Defensamx1) y a las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) por su valor y profesionalismo en la operación que permitió detener en Guasave, Sinaloa, a Fausto Isidro N, alias «Chapo Isidro», identificado como jefe de la organización delictiva de los Beltrán Leyva.En la misma operación fueron detenidos Germán N, alias «Serafín», señalado como segundo al mando, y José N, presunto operador financiero del grupo.Estas detenciones son un paso importante para la pacificación de Sinaloa. Las instituciones del Gabinete de Seguridad seguimos desplegadas en el estado para proteger a la población.
“Estas detenciones son un paso importante para la pacificación de Sinaloa. Las instituciones del Gabinete de Seguridad seguimos desplegadas en el estado para proteger a la población”, publicó García Harfuch.
El Secretario también expresó su reconocimiento a los elementos militares y de la Guardia Nacional por su participación en el operativo, al destacar su valor y profesionalismo.
La confirmación federal se da en medio de una jornada de violencia en el norte y centro-norte de Sinaloa, donde se han reportado enfrentamientos armados, afectaciones a la circulación y personas varadas en distintos tramos carreteros.