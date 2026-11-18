Alrededor de 16 personas por cada distrito local podrían manifestar su interés en participar en el proceso interno de Morena para ocupar las coordinaciones distritales, de las que posteriormente saldrán los perfiles que podrían contender por Diputaciones locales en 2027.
Así lo informó el dirigente estatal del partido, Edgar Barraza Castillo, quien explicó que todavía no cuentan con una cifra definitiva de registros, pero han identificado interés de militantes en las distintas demarcaciones.
Señaló que esta participación representa una oportunidad para fortalecer el trabajo territorial del movimiento, mediante la organización de asambleas informativas y la distribución del periódico Regeneración.
Ante el inicio del proceso, Barraza Castillo llamó a quienes buscan participar a mantener el respeto y evitar descalificaciones, al recordar que la selección se realizará mediante encuestas a cargo de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.
“Hay una cláusula en la convocatoria que los compañeros deben conocer, en la que se establece que tenemos que guardar respeto tanto al movimiento como a los compañeros y compañeras que están participando. Yo haría el llamado a mantener el respeto y tener calma ante los resultados”, expresó.
El dirigente también explicó que las personas que ocupen cargos en las estructuras directivas y organizativas del partido, así como determinadas posiciones en el Poder Judicial federal o estatal, deberán separarse de sus funciones para participar.
En cambio, precisó que Presidentes municipales, Síndicos, Regidores y Diputados federales y locales podrán registrarse sin necesidad de solicitar licencia a sus cargos.