Alrededor de 16 personas por cada distrito local podrían manifestar su interés en participar en el proceso interno de Morena para ocupar las coordinaciones distritales, de las que posteriormente saldrán los perfiles que podrían contender por Diputaciones locales en 2027.

Así lo informó el dirigente estatal del partido, Edgar Barraza Castillo, quien explicó que todavía no cuentan con una cifra definitiva de registros, pero han identificado interés de militantes en las distintas demarcaciones.

Señaló que esta participación representa una oportunidad para fortalecer el trabajo territorial del movimiento, mediante la organización de asambleas informativas y la distribución del periódico Regeneración.