‘Hasta ahora lo sé’, dice Rocha Moya sobre contrato asignado a constructora Bogax, ligada a priista ‘Chuquiqui’ Hernández

CULIACÁN._ Que la Constructora Bogax, S.A. de C.V., que ganó la licitación número OPPU-EST-LP-027-2022 para la obra de rectificación del río Humaya en Culiacán, está relacionada con el ex Diputado, Jesús Enrique Hernández Chávez y se vio beneficiada durante el sexenio de Mario López Valdez, es algo que desconoce, expresó el Gobernador, Rubén Rocha Moya.

-La constructora Bogax, que está relacionada con “Chuquiqui”, la constructora Bogax, que está encargada de la rectificación del río Humaya ahorita, ésta constructora está relacionada con el gobierno de Malova, que fue beneficiada y a parte tuvo retrasos en el paso vehicular México 68, y es la misma que ganó por licitación.

Esa ganó la licitación, imagínate tú que yo ande queriendo favorecer a Malova, no inventen por favor.

-No estoy diciendo, que está beneficiando a Malova, sino que está relacionada con “Chuquiqui” Hernández en su momento.

Ah sí con “Chuquiqui”, pues no sé. Conmigo nunca va a estar relacionada, si está relacionada con “Chuquiqui” o con Malova, o con Quirino, pues es una empresa que participó, eso no lo sé, hasta ahorita lo sé, ya está terminando me lo dijeron a destiempo.

-¿Si va a entregar a tiempo, porque fue señalada que no entregaba las obras a tiempo y que aparte fue beneficiada bastante?

Sí, la va a entregar. Dile a los compañeros del periódico que no se mortifiquen por eso.

Noroeste publicó que la Constructora Bogax, S.A. de C.V., es la misma empresa que en su momento fue señalada por tener vínculos con el ex Diputado Jesús Enrique Hernández Chávez, ya que su consuegro, Manuel Octavio Borboa Robles, es representante legal de la firma.

Cabe destacar, que en durante el sexenio de Malova, el ex Diputado mantenía una relación muy cercana, que el ex Mandatario estatal festejó uno de sus cumpleaños en una casa del ex legislador en Cosalá.

Ésta empresa tiene un monto de inversión de 83 millones 662 mil 830 pesos con 63 centavos, para la rectificación del río Humaya, así como 16 millones 410 mil pesos 828 con 05 centavos para la pavimentación del camino Culiacán-Sanalona-Limón Tellaeche, tramo EC. Culiacán-Sanalona-La Higuerita.

La obra de rectificación del río Humaya, es una de las que mayor monto de inversión tienen, en comparación con las demás que se han licitado por parte de Gobierno estatal.