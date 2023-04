Informó que los lentes tardan aproximadamente tres semanas en llegar y son personalizados, cada niña y niño que los requiere elige el color del armazón y el cordón de apoyo para que no se les caigan.

“Vamos a seguir atendiendo más escuelas en todo el estado, hemos atendido a los municipios de Culiacán, Ahome, Navolato, Salvador Alvarado, El Fuerte y Choix”, explicó la presidenta del DIF Sinaloa.

ANTES NO HABÍA CULTURA DE LA REVISIÓN: GOBERNADOR

En su discurso, el Gobernador Rubén Rocha Moya recordó que cuando fue maestro de Primaria no había la cultura de revisión de la visión y de la audición en niñas y niños.

“¿Qué le pasa a los niños que no ven bien? Normalmente los niños que no ven bien se atrasan, sino se les conoce su capacidad de oír, o su capacidad de ver, los niños a veces no aprenden y llegan a la conclusión de que son tontos, que no entienden”, comentó.

“Disculpen, porque esa era la palabra que nos decían antes, es que no, resulta el niño que no ve bien, no los revisaban los maestros entonces”, añadió.

Comentó que actualmente ya es costumbre que revisen a las niñas y niños.

“Y en este caso vamos a remediar a todos los niños que tengan este problema, les vamos a dar lentes a todos (los niños) en el estado para que empiecen a usarlos”, declaró.

“Les voy a decir una cosa, yo perdí muchos lentes y batallaba porque no había dinero en casa para que me los compraran, cuídenlos, cuando menos piensa uno los pierde”, invitó a los estudiantes que recibieron el apoyo.

AGRADECEN SUS LENTES

La alumna Mara Sofía Barraza Gutiérrez, de Primer Año, agradeció el programa de atención para sus compañeras y compañeros.

“Gracias a ustedes, 61 compañeros amigos de la escuela tendrán la oportunidad de ver y aprender mejor”, expresó la estudiante.

“Gracias por su compromiso con nuestra educación, por su apoyo y por contribuir a formar una sociedad más equitativa y justa”, dijo Mara Sofía.