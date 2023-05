CULIACÁN._ Alrededor de 10 mil agricultores están inscritos en el programa de compra de hasta 2 millones de toneladas de maíz por parte de Segalmex, señaló Rubén Rocha Moya.

El Gobernador de Sinaloa indicó que hubo avances tras la reunión que sostuvo con productores agrícolas en compañía del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

“Estamos ajustando, estamos caminando, estamos en el modelo, el modelo es sacar el mayor maíz posible de la oferta para efectos de que los compradores compren el resto, ahora ya tenemos 2 millones asegurados y tenemos cerca de 10 mil productores ya inscritos, preinscritos, en lo que es la compra de hasta 10 (hectáreas), pero vamos a comprar también los de 20, mayo vamos a salir”, detalló.

El Mandatario comentó que ya se tiene el censo de los productores que establecieron cuántas toneladas venderán, así como demás apuntes necesarios para el proceso.

“Venimos muy bien porque avanzamos, y estamos avanzando en eso, vamos a seguir la semana que entra y tenemos tiempo, esto nos abre tiempo para no desesperarnos, por eso le digo a los productores que estén atentos, estamos dándole seguimiento a sus trillas y el martes próximo se van a dar a conocer las bodegas totales donde se van a depositar las cosechas”, estableció.

Asimismo, Rocha Moya explicó que tras depositar el maíz a las bodegas, se entregará un certificado de depósito y el pago correspondiente será entregado 72 horas después a los productores agrícolas; señaló además que hubo una tregua por parte de los agricultores en cuanto a las tomas de instalaciones de Pemex.

También hizo mención al retiro de las denuncias penales en contra de los agricultores, pues indicó que lo solicitó al Secretario de Gobernación, quien habló con las áreas correspondientes, como la Fiscalía General de la República, para evitar detenciones contra los productores que estuvieron plantados una semana en las sedes de Pemex en Sinaloa.

“Él (Adán Augusto) habló con las áreas correspondientes, habló a Pemex y a la Fiscalía General de la República, yo reiteré delante de todos ellos que no quiero ningún preso derivado de sus luchas... eso finalmente no lo podemos detener nosotros exactamente, pero vamos a estar muy pendiente para que no ocurra (detención de agricultores)”, declaró Rocha Moya.