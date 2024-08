En lo que va del 2024, en Sinaloa se han celebrado 17 contratos de gestación subrogada, informó la Secretaría de Salud estatal en un comunicado de prensa.

Sinaloa y Tabasco con las únicas dos entidades de la República Mexicana que han regulado la gestación subrogada, que consiste en que una mujer lleva en su vientre un feto que se formó de un embrión con espermatozoides donados, según explicó Jesús Antonio López Navarrete, médico especialista en ginecología y obstetricia.

Detalló que la edad de las madres gestantes debe oscilar entre los 25 y 35 años de edad y se establecen prohibiciones de adicciones.

Para la contratación de gestación subrogada, realizan un historial clínico para constatar que la paciente interesada en embarazarse, no puede ser madre biológica y que por ello está recurriendo al alquiler de un vientre.

“Lo consideramos en la actualidad como una técnica más de reproducción asistida y una técnica que nos ayuda a resolver todas las demás problemáticas, porque todas esas pacientes desahuciadas que ya no les funcionaron los in vitro, las inseminaciones, no pueden adoptar un bebé, no tienen matriz y tienen el deseo de tener un bebé, a través de esta Ley podemos ayudarles”, dijo López Navarrete.

Entre 2017 y 2024 en Sinaloa se han celebrado 102 contratos para maternidad subrogada, sólo en 2023 hubo 48 convenios legales de este tipo, luego de que el Congreso del Estado de Sinaloa contemplara en el Capítulo V De la Reproducción Humana Asistida y la Gestación Subrogada de los artículos 282 al 297.

El procedimiento legal es que los interesados en ser padres tendrán que redactar el contrato de subrogación con un notario público y un abogado; asimismo, la madre subrogada también tendrá asesoría con un abogado propio, explicó el funcionario de salud.

Agregó que la Ley establece que los padres potenciales deberán costear todos los gastos médicos de la mamá gestante, acompañada de terapia psicológica, todo esto hasta que dé a luz y el puerperio.

De conformidad al artículo 293 del código familiar del Estado de Sinaloa, que dice: “Una vez que sea suscrito el instrumento, deberá ser notificado en sus efectos a la Secretaría de Salud y al oficial de Registro Civil, para que el estado de la persona menor nacida mediante esta práctica, sea contemplado en su filiación como hijo desde el momento de la fecundación de sus progenitores biológicos, es decir, madre y padre o madre subrogados”.