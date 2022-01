Hay 37 pacientes hospitalizados por Covid-19 en el IMSS; 27 están en Culiacán

El IMSS reportó 37 pacientes hospitalizados de Covid-19 en todo el Sinaloa, informó el Instituto a través de un comunicado de prensa.

De estos, 27 se encuentran internados en el Hospital General Regional (HGR) No. 1 en Culiacán, tres más en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 49 en Los Mochis; seis en el HGZ No. 3 en Mazatlán y uno en el Hospital Rural (HR) No. 12 en El Fuerte.

Además tan solo el pasado lunes, el Seguro Social realizó 439 pruebas médicas para comprobar o descartar la presencia de Covid-19 en el mismo número de pacientes, de los cuales se obtuvieron 40 resultados positivos.

“Estamos ante un claro repunte en el registro de casos por este padecimiento que afecta a todos. Nosotros, como institución de salud, continuaremos trabajando tal y como hemos realizado desde el inicio de la pandemia para atender a la población en el área de consulta y hospitalización”, comentó la delegada del IMSS en Sinaloa, Tania Clarissa Medina López.

“Hoy más que nunca la sociedad sinaloense debe demostrar el aprendizaje obtenido a lo largo de la emergencia sanitaria para mantener las medidas preventivas ante la incidencia de casos Covid-19 en la entidad”, agregó.

Medina López indicó que deben permanecer la medidas de prevención y no olvidar el evitar saludar de mano o de beso, mantener los espacios ventilados, limpiar frecuentemente superficies de uso común, no automedicarse y evitar el contacto con otras personas si se tienen síntomas o estas personas ya tienen Covid-19.

Señaló que las jornadas de vacunación continúan realizándose para los diferentes sectores de la población sinaloense, razón por la cual invitó a la sociedad a estar atentos a la programación que emite la Delegación de Programas para el Desarrollo en Sinaloa.

“No olvidemos que todos debemos estar inmunizados y sobre todo, contar con esquemas completos de vacunación contra el virus del SARS-CoV-2, así como con la dosis de refuerzo en el caso de las personas adultas mayores de 60 y más años de edad, el personal que labora en el Sector Salud y aquellos casos que padezcan comorbilidades”, precisó.

La funcionaria señaló que ante cualquier sospecha de padecer Covid-19, el IMSS en Sinaloa cuenta con los módulos TRIAGE respiratorios en sus unidades médicas y hospitalarias, espacios donde se brinda atención médica con doctores especialistas en Medicina Familiar y personal de Enfermería para atender a quienes así lo requieran.