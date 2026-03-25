Hay avance en caso Luis Enrique Ramírez, pero persiste deuda: Asociación 7 de Junio

La sentencia de 19 años de prisión contra el responsable material del asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez fue recibida como un avance por parte del gremio periodístico en Sinaloa, aunque con reservas al considerar que la justicia sigue incompleta, señaló la Asociación de Periodistas y Comunicadores “7 de Junio”.

El presidente de la Asociación, Jesús Bustamante Rivera, señaló que la resolución judicial representa un precedente importante para evitar la impunidad en agresiones contra periodistas.

“Sí nos complace un poco el que finalmente haya habido una sentencia, porque sienta un precedente para decirle a la sociedad de que los casos de agresiones a periodistas no van a quedar impunes”, expresó.

No obstante, advirtió que la percepción sobre la condena puede variar, y que para la familia y parte de la sociedad la pena podría resultar insuficiente.

“Estoy seguro que para la familia fueron pocos años, estoy seguro que también para parte de la sociedad, quienes conocimos o que en de algunas maneras sintieron algún aprecio por él son pocos. Sin embargo, me quedo con esa otra parte de que sienta un precedente para que finalmente se haga justicia en contra de las agresiones”, dijo.

Bustamante Rivera subrayó que, aunque hubo avances, el proceso dejó una deuda pendiente, ya que únicamente se ha castigado al autor material del crimen.

“Queda una deuda, como dije, una deuda pendiente porque finalmente estamos hablando del autor material, pero la persona que ordenó el asesinato, pues todavía continúa libre”, recalcó.

Sobre el tiempo que tomó la resolución del caso, consideró que no necesariamente fue un actuar rápido, pues desde un inicio los responsables estaban identificados.

Recordó que incluso la Fiscalía General del Estado había difundido sus identidades y ofrecido recompensas.

“Dejaron muchísimas evidencias y yo creo que por eso pudieron actuar entonces pero pues insisto, hay una persona todavía que continúa prófuga hasta donde sabemos la recompensa sigue activa”, explicó.

“... ahora yo creo que la exigencia de debe de ser esa que se capture también a la persona que ordenó el asesinato de Luis Enrique”.

El dirigente también comparó este caso con el del periodista Javier Valdez, donde, dijo, se repite el patrón de justicia parcial.

“Tenemos justicia parcial... los autores materiales son quienes terminan en la cárcel, pero los autores materiales pues gozan a veces de completa impunidad”, lamentó.

Reiteró que mientras no se castigue a quienes ordenan los crímenes, la impunidad seguirá siendo un problema estructural en los ataques contra periodistas.