Hay cerca de 400 denuncias por árboles exóticos que dañan infraestructura en Culiacán este 2026

El Ayuntamiento de Culiacán ha recibido alrededor de 400 denuncias este 2026 relacionadas con árboles exóticos que provocan daños en viviendas, banquetas, drenajes e infraestructura pública, informó el director de Medio Ambiente, Jesús Miguel Ibarra Atondo.

El funcionario explicó que la mayoría de los reportes corresponden a ejemplares de gran tamaño, principalmente de las especies neem y olivo negro, las cuales fueron introducidas hace años y hoy representan un problema en distintos sectores del municipio.

“Regularmente son sobre denuncias las que caen a la oficina, sobre todo especies ya grandes, exóticas, que están afectando propiedad privada o infraestructura pública”, señaló.

“Te podría decir, en el año alrededor de unas 400 denuncias... son las especies de neem, la que se conoce como olivo negro, regularmente esas dos son las más comunes que se encuentran aquí en Culiacán, que tienen muchos años de antigüedad”, apuntó.

Detalló que, una vez recibido el reporte, personal de la dependencia realiza una inspección para evaluar el estado del árbol y los daños que ocasiona.

Con base en un dictamen elaborado por biólogos de la Dirección de Medio Ambiente, indicó, determina si procede una poda o, en casos más severos, el derribo del ejemplar.

Ibarra Atondo indicó que la prioridad es conservar los árboles cuando aún es posible, ya que una poda preventiva puede reducir el crecimiento de las raíces y evitar mayores afectaciones.

“Si no es tanto el daño o todavía es viable, solo se hace una poda. Podar un árbol también mitiga que la raíz crezca, entonces es una acción la poda sin llegar al derribo en donde podemos manejarlo”, explicó.

Añadió que no cuenta con una cifra de cuántos árboles son derribados al año, ya que cada caso se resuelve de manera individual tras la evaluación técnica.

Informó que además de atender denuncias, la Dirección de Medio Ambiente impulsa campañas para desalentar la plantación de especies exóticas y promover árboles nativos de la región.

“En las campañas, por ejemplo, de donación de árboles cuidamos que sean específicamente regionales, nativos de aquí, y concientizar a la población y ya una especie no nativa, es dañina al corto, mediano y largo plazo, puede generar problemas”, concluyó.