Hay condiciones de seguridad en Sinaloa para clases presenciales: Feliciano Castro

En Sinaloa están dadas las condiciones de seguridad para que las y los estudiantes de educación básica regresen a clases en modalidad presencial este 1 de septiembre, señaló el Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez.

”Están dadas las condiciones para que las clases se desarrollen de manera presencial”, declaró.

Defendió que tanto el Estado como la Federación, sobre todo a través de la Guardia Nacional, están preparados para desplegar trabajos de prevención y proximidad social en los entornos educativos.

”Sin duda alguna ese es el compromiso, la proximidad social, de interacción con la comunidad. Y por otro lado reitero el compromiso cotidiano de desplegar todas las acciones para garantizar la seguridad”, dijo Castro Meléndrez.