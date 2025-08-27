Culiacán
|
Prevención

Hay condiciones de seguridad en Sinaloa para clases presenciales: Feliciano Castro

Tanto el Estado como la Federación, principalmente a través de la Guardia Nacional, garantizan despliegue y trabajos de proximidad para salvaguardar espacios educativos, insiste Secretario
Humberto Quintero |
27/08/2025 11:12
27/08/2025 11:12

En Sinaloa están dadas las condiciones de seguridad para que las y los estudiantes de educación básica regresen a clases en modalidad presencial este 1 de septiembre, señaló el Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez.

”Están dadas las condiciones para que las clases se desarrollen de manera presencial”, declaró.

Defendió que tanto el Estado como la Federación, sobre todo a través de la Guardia Nacional, están preparados para desplegar trabajos de prevención y proximidad social en los entornos educativos.

”Sin duda alguna ese es el compromiso, la proximidad social, de interacción con la comunidad. Y por otro lado reitero el compromiso cotidiano de desplegar todas las acciones para garantizar la seguridad”, dijo Castro Meléndrez.

#Regreso a clases
#Seguridad
#Gobierno de Sinaloa
#Sinaloa
#Secretario General de Gobierno
#Feliciano Castro Meléndez
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube