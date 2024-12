Hay confianza en autoridades, pero no se explica que no puedan detener violencia en Sinaloa: Llausás

La ciudadanía mantiene su confianza en las autoridades y corporaciones de seguridad por asumirlas más fuertes que el crimen organizado, pero no puede explicarse por qué no han logrado contener la violencia en Sinaloa, apuntó el director de la iniciativa Construyendo Espacios para la Paz, Javier Llausás Magaña.

En ese sentido, afirmó que las instituciones del Estado Mexicano tienen la fuerza suficiente para hacer frente a la crisis de seguridad, por lo que deberían dar los resultados que requiere la población.

“Nuestras instituciones son mucho más fuertes, mucho más fuertes, no entendemos por qué no se han entregado los resultados, cuando tenemos instituciones”.

“No nos explicamos todavía, por qué instituciones tan fuertes y bien entrenadas no han podido resolver el problema en Sinaloa, y tenemos confianza en que lo pueden hacer, lo que no entendemos es por qué no lo han podido hacer”.

“Confiamos en sus estrellas, confiamos en sus insignias, nosotros nos sentimos orgullosos cuando vemos sus uniformes, pero queremos que los porten con honor, y que demuestren el valor de esos uniformes y la confianza que nosotros les hemos dado”, dijo Llausás Magaña.

Sobre la visita del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, señaló que es un buen aliciente sobre que se atiende la situación, focalizada en Culiacán, pero de poco sirve si continúan los hechos violentos.

En ese sentido, enfatizó que es indispensable reflejar estas visitas, así como el cambio de estrategia de seguridad anunciada por el Gobierno de Sinaloa, en resultados que permitan reactivar la economía de la capital.

“A mí me gustaría que dé resultados, y damos el bono de confianza, pero sin resultados no es suficiente”.

“El miedo paraliza la economía, porque todo es confianza, la confianza es vital en la familia, la amistad, en los negocios, y ahorita el no tener confianza es muy grave, porque todo parte de la confianza”, aseveró el activista.

Acerca de ese tema, explicó que, a diferencia de las crisis de seguridad desatadas por pugnas entre facciones criminales entre 2008 y 2011, en esta ocasión las afectaciones económicas se han concentrado en la capital, y no dispersado por todo el estado.