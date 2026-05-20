Hay confianza en el Ejército porque siempre hacen honor a la patria: Gobernadora Yeraldine

Culiacán, Sinaloa, a 20 de mayo de 2026.- Al asistir a la toma de protesta del nuevo comandante de la Novena Zona Militar, el general de Brigada, Diplomado de Estado Mayor, Julio César Islas Sánchez, la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, señaló que tiene plena confianza en el Ejército Mexicano, pues siempre se han manejado con honor a la patria.

En las instalaciones del Cuartel Militar tuvo lugar esta ceremonia de protocolo militar, donde el comandante de la Tercera Región Militar, general de División, Héctor Ávila Alcocer, en su carácter de máximo jefe militar en el estado, le tomó la protesta de ley al nuevo comandante, quien fue designado el pasado 16 de mayo por la presidenta de la República y comandanta suprema de la Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum Pardo, como comandante de la Novena Zona Militar.

“Hay confianza, siempre el Ejército se ha dirigido en nuestro estado y en nuestro país de una manera honesta, de una manera con mucho trabajo, y que siempre hacen honor a la patria”, dijo la gobernadora al finalizar la ceremonia.

El nuevo comandante, el general Julio César Islas Sánchez, es nacido en Hermosillo, Sonora, y acumula más de cuatro décadas dentro de las Fuerzas Armadas, al ingresar al Heroico Colegio Militar en 1985.

En cuanto a estudios militares, cuenta con una Licenciatura en Administración Militar y Diplomado de Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra, una Maestría en Administración para la Seguridad Interior y Defensa Nacional en el Colegio de Defensa Nacional, mientras que en estudios civiles, cuenta con una Maestría en Administración de Negocios en la Universidad Tecnológica Latinoamericana, y un Doctorado en Gobierno de Administración Pública por la Escuela Libre de Ciencias Políticas y Administración Pública del Oriente.

Como parte de su trayectoria castrense, ha sido Comandante de Unidad en la Quinta Compañía de Infantería No Encuadrada, Comandante del 105 Batallón de Infantería, Comandante de la Cuarta Brigada de Policía Militar, Comandante de la Guarnición Militar en Matamoros, Tamaulipas; Comandante de la 48 Zona Militar, en Ciudad Victoria, Tamaulipas; y Comandante de la 15 Zona Militar, en La Mojonera, Jalisco, su más reciente cargo de donde viene de desempeñarse como tal.

En el ámbito académico militar, fue instructor en la Escuela Superior de Guerra, y en dependencias castrenses fue coordinador general del Órgano Interno de Control de la Función Pública en la Secretaría de la Defensa Nacional, y Jefe de Comisiones Inspectoras en la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea.

Por lo que toca a comisiones en el extranjero, fungió como Agregado Militar Adjunto en la Embajada de México en Washington, Estados Unidos; y Jefe de Estudios en el Colegio Interamericano de la Defensa también en Washington.

A la ceremonia también asistieron otros mandos militares como el comandante de la Novena Zona Aérea Militar, general de Ala Piloto Aviador, Edgar Emanuel Campos Martínez; el coordinador de la Guardia Nacional en Sinaloa, general de Brigada Julices Julián Tadeo González Calzada; y el comandante de la Octava Zona Naval, vicealmirante Saúl Hiram Bandala Garza.

En cuanto a autoridades civiles, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, magistrado Jesús Iván Chávez Rangel; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez; el subsecretario de Seguridad Pública, general brigadier Humberto Cerón Martínez; la fiscal general del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo; y el fiscal de la FGR en Sinaloa, Efraín Alonso Gastélum Padilla.