Hay confianza y coordinación con el nuevo comandante militar: Gobernadora de Sinaloa

La Gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, aseguró que existe coordinación y confianza con el nuevo Comandante de la Novena Zona Militar, el General de Brigada Julio César Islas Sánchez, con quien afirmó se continuará trabajando de manera conjunta por la paz y tranquilidad del Estado.

Destacó que se mantiene el trabajo coordinado entre los tres órdenes de Gobierno en materia de seguridad, tal como se ha realizado en las mesas de construcción de paz.

“Hay coordinación con el nuevo Comandante, el General Islas y como ya se ha mencionado, vamos a seguir trabajando los tres órdenes de Gobierno para la paz y la tranquilidad del Estado”, expresó.

Bonilla Valverde también manifestó su respaldo y confianza hacia las Fuerzas Armadas, al señalar que históricamente el Ejército Mexicano ha actuado con honestidad y compromiso hacia el País.

“Claro que sí, hay confianza, siempre el Ejército se ha dirigido en nuestro Estado y en el País de una manera honesta, de una manera con mucho trabajo y que siempre hacen honor a la patria”, declaró.

Las declaraciones de la Gobernadora se dan en el contexto de la incorporación del General Julio César Islas Sánchez a las labores de coordinación en seguridad en Sinaloa, tras participar recientemente en la Mesa Estatal de Seguridad.