Hay disposición por su parte para atender a la Universidad Autónoma de Sinaloa, respondió el Gobernador Rubén Rocha Moya al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Señor Presidente López Obrador, usted me conoce: soy un universitario y hombre de izquierda, comprometido, como usted, con la educación y la transformación de nuestro querido México”, publicó el Gobernador en X.

“Con mi invariable respeto a su persona e investidura, le refrendo nuestra permanente disposición para atender el diálogo con los representantes de la UAS, como usted lo ha instruido, con pleno apego a la legalidad y sin tolerar corrupción”.

La publicación de este mensaje ocurrió después de que el Presidente López Obrador solicitó en la conferencia de prensa La Mañanera que Rocha Moya y las autoridades de la UAS atiendan una mesa de diálogo en conjunto con la Secretaría de Gobernación.

“Se había acordado eso, de que se llevara a cabo una reunión en Gobernación. Yo creo que sí se realizó una, tengo entendido... pero si hace falta más diálogo, pues con Luisa María, y que vengan los dirigentes y pedirle al maestro Rocha, también, que es un buen Gobernador, que es una gente sensible y abierta al diálogo”, mencionó el Presidente.

Sobre esta situación el Mandatario estatal mencionó que de ser requerido en la Secretaría de Gobernación sí acudiría, pero en estos espacios no se podrían resolver los procesos penales que enfrentan algunas de las autoridades universitarias por posibles actos de corrupción.

“Si me dice la Secretaría de Gobernación que vaya, voy, inmediatamente voy y platico, ¿pero qué les voy a decir?, les voy a decir, en las judicializaciones, no soy yo el que tienen que ver, es allá. Es más, ahí está fácil, si no son culpables, vayan y demuéstrenlo y punto y ya se acabó. En el tema de la reforma a la universidad, también, véanlo con el Congreso, es más, pónganse de acuerdo con los universitarios”, señaló el Gobernador en su conferencia de prensa La Semanera.

En este sentido el Gobernador mencionó la necesidad de una reforma universitaria, cuya formación han empujado diputados morenistas del Congreso local desde hace más de un año.

“Deben dejar la libertad a los universitarios para que reformen la universidad y si no la quieren reformar, ellos, que ellos lo digan, si la quieren reformar que ellos lo digan, ¿cómo la quieren reformar? Que ellos lo digan, los universitarios en una consulta, ¿no quieren reformar nada porque les gusta mucho cómo están? Pues que no la hagan, pero que lo digan los universitarios, consultados en cada uno de sus salones, lleguen y les digan, ¿qué quieres, quieres tú votar por el Rector? Pues que tengan el derecho a decir sí”, dijo.