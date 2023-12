CULIACÁN._ A mediados de diciembre, dos personas fueron detenidas al sur de Culiacán por ser sorprendidas detonando pirotecnia; sin embargo, no hay ninguna detenida por venderla, informó Jesús Bill Mendoza Ontiveros, director de la Coordinación de Protección Civil Municipal.

Si bien la dependencia ha asegurado por lo menos 240 kilogramos de de cebollitas, chifladores, garritas de tigre y R15, son decomisos en los que las personas han entregado la mercancía de forma voluntaria, comentó.

Es por ello que no se les ha sancionado, pues están actuando de manera preventiva, además que muchas de las personas que venden los fuegos artificiales ni siquiera están conscientes del daño que provocan, dijo.

“En este caso nosotros lo que hacemos son los aseguramientos, pero no hemos como tal una sanción, remitir a alguien a barandillas no lo hemos hecho pero no eximimos que en una segunda etapa esto pueda acontecer”, detalló.

El funcionario municipal indicó que los sitios principales donde han hecho los aseguramientos son tiendas de abarrotes, minisúper, dulcerías, depósitos de bebidas alcohólicas y tianguis.