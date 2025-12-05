Hay ‘esperanza’ de obtener recursos extraordinarios de la federación para cerrar año, afirma Rector de la UAS

Hay esperanza de que la Universidad Autónoma de Sinaloa reciba recursos extraordinarios de la federación para el cierre de año, aseguró el Rector Jesús Madueña Molina.

Tras su visita en la Ciudad de México, Madueña Molina afirmó que las expectativas favorables derivan del reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al proyecto de reingeniería financiera aprobado por la comunidad universitaria.

Madueña Molina informó vía telefónica desde la CDMX, a través de Radio UAS, que las gestiones para asegurar recursos continúan avanzando.

Señaló que ha habido acompañamiento por parte del Gobernador Rubén Rocha Moya en las reuniones con la SEP y Hacienda, lo que ha permitido ver “una luz de esperanza” para resolver el cierre financiero, particularmente el pago de aguinaldos.

“Hemos ido avanzando en la gestión para la obtención de recursos para cierre del año, iniciar con una agradecimiento para el señor Gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya que no ha dejado de estar presente en las recomendaciones y pláticas con la Secretaría de Educación Pública, con la Secretaría de Hacienda para que podamos avanzar de manera significativa y ya hoy vemos una luz de esperanza, y eso le digo a toda la comunidad universitaria: una luz de esperanza en cuanto a que podamos resolver el complicadísimo cierre de año y esto es gracias a lo que ha hecho la Universidad”, dijo.

Agradeció al titular de la SEP, Mario Delgado, y al subsecretario Ricardo Villanueva por exponer ante Hacienda los esfuerzos de la UAS y por sensibilizar a la dependencia sobre la necesidad de respaldo financiero.

Añadió que Villanueva le confirmó que las gestiones “van caminando bien” y que próximamente se convocará a una reunión en la que también participará Rocha Moya.

“Eso es lo que ayer me llenó de mucha ilusión porque me dejó en claro el compañero Ricardo Villanueva que las cosas van caminando y van caminando bien, que tenemos que seguir cerrando el círculo, aquí es muy importante la participación de todos, van a convocar ellos a una reunión donde también esté presente nuestro Gobernador, porque es muy importante la participación de todas las áreas, por eso agradezco a las autoridades que le den seguimiento al tema de la Universidad, y eso como quiera da mucho aliento”, enfatizó.

Madueña destacó que la SEP y Hacienda valoran los resultados académicos, administrativos y de transparencia de la institución, así como las auditorías concluidas por la Auditoría Superior de la Federación, incluida una Auditoría Forense con observaciones solventadas al 100 por ciento.

Subrayó que la UAS es la única universidad del país que ha cumplido plenamente con la obligación de cobertura universal establecida en la Ley General de Educación Superior.

Sobre el sistema de pensiones, señaló que la UAS es la única universidad donde los trabajadores no aportan y que la aprobación del proyecto de reingeniería financiera, respaldada por cerca del 90 por ciento de la comunidad universitaria en consulta, ha sido clave para abrir puertas en la gestión de recursos.

“El compromiso que hicimos de sacar adelante esta reforma eso es lo que nos está abriendo la puerta, eso que hicimos de la Consulta en donde abrimos las urnas a que opinara toda la comunidad trabajadora y jubilados, en donde cerca de un 90 por ciento dijo que sí a los cambios que tendríamos que hacer para poder garantizar y preservar esta prestación, pero también para poder tener esperanzas de que nos apoyen aquí en la Federación”, compartió.

También agradeció a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior por el espacio para presentar los avances de la institución.

Anunció que este viernes participará en una firma de acuerdo convocada por la Secretaría de Ciencias, la Secretaría de Economía y la SEP, en Cuernavaca.