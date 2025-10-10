Hay malagradecidos en la universidad con doble jubilación que le echan lodo a la UAS, critica Madueña

Hay universitarios malagradecidos que tienen más de 30 años gozando de doble jubilación sin haber aportado un cinco y siguen echándole lodo a la institución que los ha cobijado, criticó el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina durante la consulta a la propuesta de reingeniería financiera.

Madueña defendió la propuesta de aportar parte del salario de los trabajadores activos y jubilados al fondo de jubilaciones y pensiones, es necesaria para garantizar la sobrevivencia financiera de la UAS y el cumplimiento de las prestaciones laborales.

“Hay gente que es malagradecida, la hay aquí en la universidad también. Hay personas que tienen más de 30 años gozando de la jubilación en la universidad sin haber aportado un cinco, con doble jubilación: la nuestra y la del Seguro Social”.

“Sin embargo, siguen echándole lodo a la universidad, siguen hablando mal de la institución que los cobijó durante un buen tiempo y los sigue cobijando, a pesar de que ya no están, cubriéndoles quincena tras quincena su prestación, que dignamente han ganado y que vamos a luchar para defender y seguir entregándoles puntualmente, como corresponde por derecho”, subrayó.

Madueña Molina recordó que la jubilación dinámica es una prestación histórica que data de los años 70 y que no fue creada por la actual administración.

Señaló que en 2008 ya se hizo un intento por establecer un fondo para garantizar su sostenibilidad, pero los mismos grupos que hoy critican la medida lo rechazaron entonces.

Actualmente, dijo, existe certidumbre jurídica, ya que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con proyecto de la Ministra Lenia Batres, determinó que tanto activos como jubilados deben aportar al fondo del que son beneficiarios.

“Ya se pronunció en torno a que activos como jubilados tenemos que aportar al fondo de la prestación, de la cual somos beneficiarios, como es la jubilación dinámica”, resaltó.

Defendió la medida al señalar que la Secretaría de Educación Pública exigió a la UAS tomar acciones para garantizar la viabilidad de su sistema de jubilaciones.

Explicó que la nómina de jubilados asciende a 2 mil 500 millones de pesos, proyectada en 2 mil 600 millones para este año, y que actualmente se paga del flujo operativo, es decir, con recursos que deberían destinarse a otras áreas.

“Tenemos una nómina de jubilados de 2 mil 500 millones de pesos, para este año proyectada 2 mil 600, que es lo que nos reclamaron de la Secretaría de Educación Pública, que del flujo estamos pagando la nómina de jubilados cuando no hay un fondo especial para ello y lo que nos piden es esto, que estamos haciendo el día de hoy”, explicó.

El Rector también mencionó que ha enfrentado reclamos e insultos durante los recorridos realizados en distintos municipios, pero insistió en que las decisiones adoptadas buscan evitar que la Federación prohíba a la universidad utilizar recursos corrientes para cubrir los pagos de jubilaciones.

Madueña Molina añadió que la administración revisa actualmente la reducción de estructuras y personal de confianza, como parte de las medidas de ajuste financiero que acompañan la reingeniería.

“Inclusive me injuriaron, me gritaron y dijeron cosas, que no las puedo repetir aquí, en Mazatlán. Estuvimos en Los Mochis, estuvimos en Guamúchil, estuvimos en Mazatlán aquí en Culiacán ha habido mesas con jubilados que se han acercado para que les expliquemos la propuesta”.

“Ya estamos en la revisión para sacrificar en el tema de las estructuras, tenemos que revisar también lo que ellos (jubilados) han reclamado del personal de confianza y vamos a ver cómo reducimos el tema de la nómina”, afirmó.