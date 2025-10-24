$!Hay menos accidentes de tránsito en Culiacán, pero se mantienen cifras de heridos, advierte Mapasin

Durante el mes de septiembre se registraron menos accidentes de tráfico en Culiacán respecto a agosto, pero el número de personas lesionadas se mantienen altos, lo que indica la severidad de estos hechos, advirtió el organismo civil Mapasin.

Según un análisis, de septiembre a agosto de este año hubo una disminución del nueve por ciento en el número de incidentes, pues bajó de 162 a 147 siniestros viales. No obstante, el número de personas lesionadas por estos hechos bajó solo de 92 a 86.

Aunado a eso, en septiembre dos personas perdieron la vida tras un accidente de tránsito: un motociclista de 17 años de edad y un automovilista de 27 años.