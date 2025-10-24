$!Hay menos accidentes de tránsito en Culiacán, pero se mantienen cifras de heridos, advierte Mapasin

Durante el mes de septiembre se registraron menos accidentes de tráfico en Culiacán respecto a agosto, pero el número de personas lesionadas se mantienen altos, lo que indica la severidad de estos hechos, advirtió el organismo civil Mapasin.
Según un análisis, de septiembre a agosto de este año hubo una disminución del nueve por ciento en el número de incidentes, pues bajó de 162 a 147 siniestros viales. No obstante, el número de personas lesionadas por estos hechos bajó solo de 92 a 86.
Aunado a eso, en septiembre dos personas perdieron la vida tras un accidente de tránsito: un motociclista de 17 años de edad y un automovilista de 27 años.
“Aunque en este mes se registraron menos siniestros viales y menos hechos con personas lesionadas, la cantidad total de lesionados prácticamente no cambió. Esto indica que, si bien hay menos incidentes, cada siniestro sigue teniendo un nivel de severidad importante”, señala el informe de Mapasin.
Del total de personas heridas durante septiembre, las principales víctimas son jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, quienes representan el 47.7 por ciento de las afectadas.
Dentro de las 86 personas lesionadas por accidentes de tránsito, 39 fueron motociclistas y cinco peatones, ambos considerados como usuarios vulnerables de la vía pública.
Hasta el tercer trimestre del año, Culiacán suma 19 víctimas fatales de siniestros viales entre atropellamientos, choques entre vehículos o contra objetos. Del total de pérdidas, 13 son personas que fueron catalogadas como usuarios vulnerables, desde peatones, motociclistas o ciclistas; las seis restantes fueron conductores de automóviles.