$!Hay miedo y desinformación sobre la donación de órganos, pero no es como lo pintan, afirma Melissa Verdugo

Aunque recibió buena atención de los médicos y enfermeras, el sistema de salud no cuenta con una red de apoyo o atención psicológica para los pacientes que pasan por esta situación, por lo que es muy común que sufran depresión en silencio, a demás de que la información es poco clara y no hay un esfuerzo de las autoridades por desmentir los mitos que rondan el trasplante de órganos, dice.

“La depresión se hace presente, todas las inseguridades que sientes de saber que no tienes la salud para hacer muchas cosas, estudiar, trabajar, salir, viajar, relacionarte, ir a una fiesta, lo que es una vida normal, no lo puedes tener y eso te hace como retraerte y tu mismo excluirte”.

“Hay momentos muy oscuros en el proceso de una enfermedad (...) a mi me diagnosticaron a los 17 (años), a los 17 me dijeron que tenía insuficiencia renal crónica y que necesitaba un trasplante”, dijo.

“Está la creencia de que tienes que hacer muchas cosas después del trasplante para sobrevivir, yo pensaba todo lo que me decían, que sí me hacia el trasplante iba a quedar peor, de que en la cama, pero no, mi salud mejoró”.

“Cuando estaba en la hemodiálisis era deprimente el saber que no podía yo hacer más, estar en hemodiálisis en un tratamiento te imposibilita, te vas haciendo a la idea de que: estoy enfermo y ya no puedo hacer nada. El trasplante es para que retomes tu vida tus actividades, tus cosas, tus sueños y hay gente grande que dice: yo ya no quiero nada, así me voy a dormir”, explicó.

“Estuve investigando y me di cuenta de que mucha gente hace lo que puede dentro de lo que le permite su situación, entonces dije voy a estudiar una carrera, así con la enfermedad, entonces me metí a la universidad, ya estando ahí se me abrió otro panorama, (...) entendí que depende de ti el ver por tu salud y el ver por que tú logres las cosas”, relató.

“A mi cuerpo no le servía una parte y cuando me pusieron el riñón ya funcionando todo bien me sentía muy energética, como más despierta, más activa, hago ejercicio, voy a caminar, mejoró mi sueño, mejoró mi pie, mi cabello, las uñas, mejoró la hipertensión, todas las enfermedades derivadas de la insuficiencia, tomo menos medicamentos ahora. Suena muy cliché pero mi calidad de vida, la forma en la que vivo mejoró”.

Actualmente Melissa tiene citas medicas cada mes con distintos especialistas que evalúan el correcto funcionamiento del nuevo órgano, aún persiste el miedo a que su cuerpo rechace el trasplante, pero es algo que no la paraliza.

“Tengo el miedo constante de si pierdo el riñón, si pierdo lo ganado, pero es parte dé, he estado aprendiendo a que ese miedo no me detenga”, confesó.

“Dicen los médicos que todavía estoy enferma, como que no se quita ese diagnostico de la insuficiencia, pero tengo el trasplante, a mí me gusta considerar que ya no estoy enferma, ahí difieren los médicos, pero no vamos a entrar en debate”.

A principios de este mes Melissa Verdugo recibió el titulo universitario de la licenciatura en Sociología, ahora que ha superado su enfermedad planea retomar sus sueños y mantener una vida sana.

Hoy en el Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos, Melissa comparte su historia de éxito e invita a la población a informarse sobre la donación de órganos, y agradece a su familia y amigos que estuvieron a su lado en los momentos más difíciles de su enfermedad.

“Yo me siento muy afortunada y muy agradecida de toda la gente que me ha apoyado, desde que me enfermé creo que lo más importante ha sido tener el apoyo de gente que cree que puedes lograr las cosas y saber que hay alguien ahí a un lado, tu familia, tus amigos, que no te ven como un inadaptado”, concluyó.