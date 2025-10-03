Hay mil 763 familias desplazadas por violencia en Sinaloa durante crisis de seguridad: Sebides

En el último año, mil 763 familias han sido desplazadas de sus comunidades en Sinaloa debido a la violencia, informó la Secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable, María Inés Pérez Corral, quien aseguró que todas han recibido atención mediante los programas de apoyo de la dependencia.

La funcionaria detalló que Culiacán concentra 652 familias desplazadas, en su mayoría provenientes de la zona de Tepuche, mientras que en Badiraguato se han registrado 206 nuevos casos hasta la fecha.

“Han sido atendidas mil 763 familias al día de hoy que se han desplazado de manera preventiva, y te dijera yo que todas están en cabeceras y todas están desplazadas. No, es que van y vienen muchas de ellas. Aquí en Culiacán han sido 652 familias las que se han desplazado del sector Tepuche, sobre todo sector Tepuche”, explicó.

Agregó que en muchos casos, las familias se desplazan de manera preventiva y regresan cuando las condiciones lo permiten.

De acuerdo con su reporte, el histórico de personas desplazadas atendidas en Sinaloa asciende a 3 mil 309.

Señaló que existe coordinación con la Secretaría General de Gobierno y un Call Center que recibe reportes sobre posibles desplazamientos en zonas con presencia de violencia.

“Cuando nos enteramos de un caso, procedemos a buscar a las familias que están siendo desplazadas. Son localizadas y se les da una fecha, hora y lugar para ser atendidas”, explicó.

Pérez Corral indicó que la Sebides entrega kits de limpieza, catres, cobijas, abanicos, agua y otros artículos básicos, además de levantar registros para identificar las necesidades específicas de las personas desplazadas y canalizarlas a las dependencias correspondientes.

En coordinación con la Secretaría de Educación Pública y Cultura, se reubicó a niñas y niños desplazados en escuelas de Culiacán, mientras que el sector Salud da seguimiento médico a quienes requieren tratamiento o medicamentos.

Por su parte, las autoridades de Seguridad Pública documentaron los reportes de robo de motocicletas y otros bienes que las familias denunciaron durante los hechos de violencia que derivaron en su desplazamiento.