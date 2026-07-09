‘Hay opacidad en el caso Rocha Moya, la ciudadanía merece respuestas’: Diputada Irma Moreno

La Diputada local por el PRI Irma Moreno Ovalles cuestionó la falta de información en torno al caso de la acusación realizada por Estados Unidos contra el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

Señaló que por parte de la Fiscalía General de la República ha existido opacidad respecto a los avances del caso, a pesar de que han transcurrido dos meses desde que se dio a conocer la acusación formal.

“No vemos claridad, respuestas y nosotros aquí en Sinaloa seguimos esperando todavía tener certidumbre de quién nos va a gobernar, si cuánto tiempo va a ser el gobierno interino, no vemos nada de ello, al contrario, es seguir con evasivas, es seguir con tibiezas y lo que exigimos es que se haga una real investigación, hemos visto con otras personas que en su momento han tenido señalamientos como de manera exprés se tienen resultados, se tienen respuestas, incluso se separan del cargo y corre todo rapidísimo”, expresó.

Asimismo, comentó que la ciudadanía merece conocer el avance de las investigaciones, ya que hasta el momento no se ha informado de manera clara sobre los resultados o acciones realizadas por las autoridades.

“En este caso a dos meses, pues tenemos una Fiscalía General de la República lenta, opaca, pero también sin profesionalismo porque a dos meses un aparato como el que se supone que tiene la Fiscalía General de la República y que sigamos sin respuesta pues es una falta de respeto al pueblo sinaloense, para saber qué va a suceder en este estado”, señaló.

Recientemente se dio a conocer que la Fiscalía General de la República reservó la información relacionada el caso hasta el año 2031, bajo el argumento de evitar que se entorpezcan las investigaciones.

Sin embargo, esta decisión ha generado inconformidad entre parte de la población, debido a la falta de claridad sobre el avance del proceso en contra de Rubén Rocha Moya y de nueve funcionarios y exf uncionarios señalados en la investigación.