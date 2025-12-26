$!Hay pronóstico de viernes caluroso con máximas de 37 grados en Culiacán

Pese a la llegada de sistemas invernales al noroeste del país, la capital sinaloense mantendrá un ambiente caluroso durante este viernes 26 de diciembre, con temperaturas que alcanzarán los 37 grados.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, Culiacán vivirá una jornada de cielo despejado y sin probabilidades de lluvia y las temperaturas máximas para el estado de Sinaloa se ubicarán en el rango de los 35 a 40 grados, posicionando a la región entre las más cálidas del territorio nacional junto a estados como Sonora, Nayarit y Michoacán.
Mientras la capital sinaloense experimenta calor, el frente frío número 24 ingresará por Baja California y este sistema, en combinación con una vaguada en niveles medios y altos, una corriente en chorro polar y un río atmosférico, provocará un descenso de temperaturas en el noroeste de México, así como lluvias en la península de Baja California, Sonora y Chihuahua.
Para Sinaloa, aunque no se prevén precipitaciones, se espera que el cielo cambie de despejado a medio nublado o nublado durante el transcurso del día y asimismo, se registrarán vientos del oeste de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 40 a 60 kilómetros por hora en las zonas costeras del Estado.
A partir del sábado, los habitantes de Culiacán notarán un ligero descenso en el termómetro y un aumento en la nubosidad:
El sábado 27 de diciembre se espera un cielo nublado con una temperatura máxima de 33 grados y una mínima de 18 grados.
El domingo 28 y el lunes 29 de diciembre la tendencia continuará con cielos nublados y máximas que oscilarán entre los 32 grados, mientras que las mañanas se mantendrán frescas con mínimas de 17 a 18 grados.
Las autoridades meteorológicas señalan que, a pesar de la nubosidad creciente, la probabilidad de lluvia para la ciudad se mantiene en cero por ciento para el cierre de la semana.