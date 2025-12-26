$!Hay pronóstico de viernes caluroso con máximas de 37 grados en Culiacán

Pese a la llegada de sistemas invernales al noroeste del país, la capital sinaloense mantendrá un ambiente caluroso durante este viernes 26 de diciembre, con temperaturas que alcanzarán los 37 grados.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, Culiacán vivirá una jornada de cielo despejado y sin probabilidades de lluvia y las temperaturas máximas para el estado de Sinaloa se ubicarán en el rango de los 35 a 40 grados, posicionando a la región entre las más cálidas del territorio nacional junto a estados como Sonora, Nayarit y Michoacán.

Mientras la capital sinaloense experimenta calor, el frente frío número 24 ingresará por Baja California y este sistema, en combinación con una vaguada en niveles medios y altos, una corriente en chorro polar y un río atmosférico, provocará un descenso de temperaturas en el noroeste de México, así como lluvias en la península de Baja California, Sonora y Chihuahua.