Hay protocolos... se han seguido recomendaciones para cuidar a policías, defiende Alcalde de Culiacán

CULIACÁN._ El Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil defendió que han seguido las recomendaciones de la de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para salvaguardar la integridad de los policías municipales.

El edil sostuvo que existen protocolos de seguridad que no pueden hacerse públicos para no exponer a la corporación.

Las medidas cautelares de la CEDH, emitidas en marzo tras el homicidio de tres policías en un mismo ataque, establecen que los agentes deben acudir en pareja a los llamados de emergencia y ser trasladados de manera segura a sus domicilios al concluir sus turnos. Sin embargo, los asesinatos han continuado, algunos de ellos han ocurrido al salir de servicio.

“Claro que se han seguido las recomendaciones”.

“Sí, incluso hay protocolos, que por las mismas razones de seguridad no se pueden compartir”, dijo.

-Y, ¿qué ha pasado por que han matado a policías saliendo de su turno?

“Sí, han seguido sucediendo, estos hechos están lamentables”, afirmó

Gámez Mendívil reconoció que resulta imposible proteger de forma permanente a los 900 elementos municipales, pero defendió que la misión principal de la corporación sigue siendo resguardar a la ciudadanía.

“Sí, por eso hay protocolos. Pero imaginen la circunstancias de si somos 900 policías pues hacemos las actividades de nuestros turnos de cuidar a la ciudadanía, por eso les digo sabemos el peligro y lo difícil de este trabajo y como les digo por obvias razones, no podemos dar mayor información, porque es exponer a sus propios compañeros”, resaltó.

-¿Por proteger a la ciudadanía a veces no se puede proteger a los compañeros o cómo funciona?

“La razón, el espíritu de la policía es cuidar a la gente, a las familias, sabiendo lo peligroso y de alto riesgo que supone este trabajo”, subrayó.

Desde que estalló la crisis de seguridad en el estado por la guerra interna del Cártel de Sinaloa en septiembre de 2024, se han acumulado 47 asesinatos de policías de orden municipal, estatal y federal.

El último caso registrado ocurrió en Culiacán, frente a la preparatoria Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma de Sinaloa donde quedó sin vida el policía de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.