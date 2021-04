Posterior a su mensaje, Sergio Torres Félix, manifestó su agradecimiento y apoyo a la Coordinadora Nacional, dejando claro que en la política vale la pena y tiene razón de ser cuando con el trabajo, y esfuerzo, se puede cambiar la vida de la gente.

“Yo quiero que Sinaloa sea más grande de lo que es, un Sinaloa donde a todos nos vaya muy bien, y no nada más a unos cuantos, porque yo no quiero que se rezague nadie, que gente de las colonias populares, comunidades, rancherías, campos pesqueros, del valle y la costa, también vayan mejorando”, destacó Torres Félix.

El candidato reconoció que lograr lo anterior sí se puede, que desde su gobierno lo hará con el apoyo de toda la gente, buscando transformar de una vez por todas y para siempre, este gran estado que es Sinaloa.

“A mí me gusta dar buenos resultados, no me gusta poner pretextos, ni excusas, a mí me gusta sudar la camiseta, desquitar el sueldo, levantarme temprano, recorrer comunidades, y sobre todo, me gusta mucho escuchar a la gente, porque cuando uno los escucha, aprende mucho, y te sirve para tomar las mejores decisiones”, resaltó el candidato.