‘Hay una cosa que se han olvidado: la juventud’; pide doña Ramona a Gobernador apoyo para el deporte en Sanalona

“Hay una cosa que se han olvidado: la juventud”, refirió doña Ramona Rangel Beltrán habitante de la comunidad Limón de Tellaeche en la sindicatura de Sanalona en Culiacán, al Gobernador Rubén Rocha Moya, a quien le pidió brinde apoyo al deporte.

“Como todos ustedes ya me conocen no necesito presentarme, pero sí agradecería mucho a las personalidades pongan atención a lo que les voy a decir; es muy cierto que la carretera es un beneficio muy grande para estos poblados, pero deben de tomar en cuenta, síndico de Las Tapias, síndico de Sanalona, que mientras esa carretera no sea beneficiada tenemos unos tramos de camino incorregibles”, señaló.

“Ahora muy agradecida por esos tres proyectos, la carretera, preparatoria y el vadito que se va a hacer en el arroyo, pero hay una cosa que por mi vista han desfilado Comisario y Síndicos, desde que dejé yo ser ex Comisaria, hay una cosa, que se han olvidado; la juventud”, refirió la ex Comisaria.

La mujer de 76 años, le señaló este tipo de necesidades al Gobernador Rubén Rocha Moya, esto durante la entrega que hizo del tramo carretero Sanalona-La Higuerita, que es una de las problemáticas que tiene su comunidad.

“Yo me doy cuenta de todos esos jóvenes que salen de la preparatoria, secundaria y que están ahorita en preparatoria en la tarde buscan algo de deporte, pues no lo tienen, se brincan la puerta de la secundaria para poder practicar algo de deporte, cuando yo era comisaria pensaba en las escuelas, en lo caminos, vivienda y salud, aquí el deporte nunca, desde que dejé de ser Comisaria en el 2014 no se ha visto beneficiada”, expresó.

“Ahí tenemos un tramito entre la capilla y el tinaco del agua, se pudiera hacer una cancha pequeña para que los jóvenes practiquen deporte y no que estén hechos bolitas en las esquinas hablando del prójimo o que pensando en cosas”, dijo.

De repente fue interrumpida por el Gobernador, quien le recordó que había dicho que serían sólo dos peticiones, pero que alargó la lista, a lo que doña Ramona expresó que es ahora o nunca cuando puede dar a conocer estas necesidades.

“Si no me explico ahorita ya no lo vuelvo hacer”, resaltó.

Ante esto el Gobernador dijo que se dará orden a estas peticiones, y que en cuanto al tema del deporte a quienes se está dando prioridad es justamente a las comunidades.

“Claro, no nos alcanza a hacerlo todo de un sólo golpe, pero si queremos, las venimos atendiendo no menos de 40 áreas deportivas hemos hecho en todo el estado y hemos mejorado, y ahorita estamos por empezar el campo deportivo El Salado”, señaló.

Al término del evento, la señora Ramona se dio un abrazo con el Gobernador, despidiéndose esperando que lo que se solicitó sea cumplido prontamente por el Mandatario estatal.